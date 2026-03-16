El Espanyol explota tras el audio del VAR: "Muchas tomas, poca lupa"

En el Espanyol comienza a percibirse un cierto hartazgo con los arbitrajes en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports. Al equipo de Manolo González no le están saliendo las cosas como en el arranque de la temporada, y a ello se suma que las decisiones puntuales de los distintos colegiados de Primera División tampoco han jugado a su favor.

La última polémica se vivió este domingo en el partido frente al Mallorca. Con un jugador menos tras la expulsión de Pickel, el conjunto blanquiazul vio cómo Ricardo de Burgos no anulaba el tanto de Pablo Torre, a pesar de una falta previa evidente de Samú Costa sobre Urko González. El árbitro vasco recurrió al monitor del VAR, donde permaneció cerca de cuatro minutos revisando distintas tomas de la jugada, pero finalmente ratificó la decisión tomada en el campo.

El malestar del Espanyol se hizo evidente tan solo acabar el partido. Una vez más, Manolo González fue el primero en dar la cara por el club. Preguntado sobre esta polémica acción, el técnico gallego apuntó que "las imágenes las ha visto todo el mundo". "Los del Mallorca dirán que es gol y el resto de España que no. Pero hay más, la roja que les perdonan por la falta a Jofre… No tengo ganas de hablar y no quiero que me expliquen historias. Son muchos días", agregó.

No fue el único que salió a mostrar su malestar. Poco después, Xavi Andreu, director de Relaciones Institucionales del Espanyol, no se mordió la lengua: "En estos momentos podemos manifestar que tenemos un gran sentimiento de impotencia viendo lo que está pasando durante demasiadas semanas. Creo que hoy habéis podido comprobar que nuestros futbolistas han dicho basta. Sabemos que el fútbol es muy difícil, pero claro, el problema es que el criterio nunca acaba siendo favorable al Espanyol".

Pero la polémica no termina ahí. Tras desvelarse el audio del VAR, la indignación y el desconcierto por la decisión de Ricardo de Burgos Bengoetxea de no anular el gol se han intensificado. Desde el VAR le indicaron claramente que existió contacto, y pudo comprobarlo en distintas tomas y cámaras, lo que ha incrementado aún más la controversia.

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Y, en ese sentido, el Espanyol ha estallado en redes sociales. La entidad blanquiazul respondió a la publicación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) donde dio a conocer el indignante audio con las palabras "muchas tomas, poca lupa" y una imagen ampliada donde se puede ver claramente el contacto de Samú Costa sobre Urko González. En el club perico ya muestran su hartazgo ante decisiones que, consideran, nunca benefician a su equipo.