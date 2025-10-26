El Espanyol, en Europa pero sin despistarse del objetivo: "El techo son los 42 puntos"

El Espanyol vive en un constante estado de felicidad desde que arrancase la temporada 25/26. Debía ser una campaña ilusionante. Por los fichajes de verano, por la llegada de la nueva propiedad y por ser el año en el que se celebra el 125 aniversario del club. Pero no solo eso, sino que a todo ello se le ha sumado un nivel superlativo sobre el terreno de juego, con un inicio de campaña espectacular que mantiene al cuadro blanquiazul en la cuarta posición, al menos hasta este lunes.

Los datos hablan por sí solos. El equipo de Manolo González, que derrotó este sábado al Elche mostrándose como un equipo sólido, dañino al contragolpe y con un gran nivel de juego, suma ya 18 puntos en tan solo 10 jornadas, dos puntos más que los 16 puntos que acumulaba la temporada pasada tras haberse disputado toda la primera vuelta.

¿Y en términos generales? Con cinco victorias, tres empates y solo dos derrotas en diez encuentros, se trata del mejor arranque de temporada de los pericos en este siglo XXI y del tercer mejor comienzo de toda su historia, igualando los 18 puntos de la 52/53 (cuando las victorias valían dos puntos), 07/08, 10/11 y 18/19.

Los jugadores del Espanyol celebran con la afición el triunfo frente al Elche / Valentí Enrich

Un arranque para la historia

Tan solo fueron mejores, a estas alturas de curso, las temporadas 1995/1996 (21 puntos) y 1997/1998 (19 puntos), dos campañas que finalizaron con el Espanyol clasificándose para competición europea en cuarta y décima posición, respectivamente.

Pero en el club siguen sin querer hablar de Europa, sobre todo tras los años tan duros que ha vivido la entidad perica en su historia reciente, con dos descensos (y sus dos ascensos posteriores) y una permanencia sufrida hasta el final.

Marko Dmitrovic sumó su segunda portería a cero consecutiva / Valentí Enrich

Sobre ello se pronunciaron Carlos Romero y Marko Dmitrovic, que sumó la segunda portería a cero consecutiva. “Es muy bonito ver la clasificación y la cantidad de puntos que tenemos, pero sabemos de la importancia de no despistarse. Cada partido es un mundo, podemos celebrar e ilusionarnos hasta mañana, pero el trabajo no está hecho para nada, a la mínima se puede despistar el equipo y entrar en una racha negativa", dijo el guardameta serbio.

Mientras, el lateral zurdo, goleador ayer, pidió ir partido a partido: “Para nosotros ojalá se pueda dar, pero creo sería un error fijarse en eso ahora mismo, hay que seguir ganando. A todo jugador le gusta ganar, ahora vamos a por el Alavés, a seguir ganando, donde lleguemos se verá en la jornada 38".

"El equipo más primo de LaLiga"

Pero Romero y Dmitrovic no fueron los únicos en pedir calma. También lo hizo un Manolo González eufórico pero con los pies en el suelo. "No debemos creernos lo que no somos; los futbolistas lo saben, son conscientes de quién somos y de cómo nos cuesta conseguir las cosas", dijo tajante el técnico perico tras el encuentro. Preguntado por el techo del equipo, aseguró que no es otro que "llegar a los 42 puntos lo más pronto posible".

Manolo González, hablando con De Burgos Bengoetxea al finalizar el encuentro / Valentí Enrich

Prueba de esa exigencia máxima por cumplir el objetivo cuanto antes es que Manolo González sigue pensando en qué puede mejorar el equipo pese a ser cuarto en LaLiga. "El único 'pero' que le pongo al equipo es que a veces nos falta veteranía en algunas situaciones, ese tópico que a mí no me gusta mucho, nos falta parar el partido un poco", comenzó diciendo.

"Se lo he dicho a De Burgos (el árbitro), que somos el equipo más primo de LaLiga, no sabemos tirarnos, no sabemos parar el partido... Jugamos a campo abierto, y eso genera desgaste. Pero el equipo cree en ello, los jugadores tienen mucha hambre. Aunque pongas a Guardiola, si ellos no van a tope, el resto da igual", concluyó.