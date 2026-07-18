El Espanyol se estrena con goleada al Olot

Aunque la final del Mundial a la vuelta de la esquina, los aficionados al fútbol empezaban a echar de menos ver en acción a sus equipos. En ese contexto, Olot y Espanyol levantaron el telón de su pretemporada con un primer amistoso que, más allá del resultado, siempre sirve para observar a las nuevas incorporaciones, empezar a coger ritmo y dejar las primeras sensaciones de cara al nuevo curso.

Olot - Espanyol (amistoso) Amistoso OLOT 0 3 ESP Alineaciones OLOT Ballesté, Ayala, Marti Soler, Marc Mas, Walid, Lass, Martí Roig, Escoda, Ortega, Pablo y Xaloc. También jugaron: Lau, Compte, González, Sergi Massanet, Yusta, Saucedo, Biel Borra, Rius, Cortés, Lamin Sánchez, Arrué, Tinyena, Josep Jaume y Pol Álvarez. ESPANYOL Marko Dmitrovic, Ruben Sánchez, Urko, Cabrera, Hinojo, Bauzà, Edu Expósito, Pere Milla, Jofre Carreras, Calatrava y Kike García. También jugaron: Llorenç Serred, Omar El Hilali, Riedel, Timara, Hartmann, Moscardó, Pol Lozano, Dolan, Javi Hernández, Marcos Fernández, Roberto y Fortuño.

De inicio, Manolo González ya lanzó un mensaje claro al dejar fuera de la convocatoria a José Salinas, Miguel Rubio y José Gragera, tres futbolistas con los que no cuenta y para los que el Espanyol trabaja en busca de una salida. Además, el técnico apostó por Álex Calatrava como única novedad en el once inicial respecto al equipo de la pasada temporada.

Lo cierto es que el conjunto blanquiazul arrancó el encuentro con buenas sensaciones. Pese a tratarse de la primera toma de contacto de la pretemporada, los de Manolo González imprimieron un buen ritmo de circulación al balón y mostraron una notable intensidad desde los primeros minutos.

Uno de los grandes protagonistas de la primera mitad fue Kike García. El delantero dispuso de varias ocasiones claras para estrenarse. Primero, con un remate de cabeza que se marchó al larguero, después, con otro testarazo que obligó a Pol Ballesté a lucirse con una gran intervención y, por último, en un mano a mano que volvió a resolver con acierto el guardameta del Olot.

En cambio, quien sí estuvo acertado fue Rafa Bauzà. Superado el ecuador de la primera mitad, el canterano perico inauguró el marcador al empujar al fondo de la red un centro atrás de Jofre desde la banda derecha (0-1). El Espanyol pudo ampliar la ventaja antes del descanso, pero Pere Milla no encontró portería con un disparo de primeras que se marchó desviado por muy poco.

Tras el paso por los vestuarios, Manolo González revolucionó por completo el equipo y dio entrada a un once totalmente nuevo, con los fichajes Quilindschy Hartman y Gabriel Moscardosobre el terreno de juego. Además, el técnico aprovechó para modificar el sistema y apostar por un 4-4-2, con Roberto Fernández y Marcos Fernández como dupla ofensiva. El cambio no tardó en surtir efecto y, en los primeros compases de la segunda mitad, el Espanyol generó varias llegadas de peligro que estuvieron cerca de convertirse en gol.

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Final goleador

Como suele ser habitual en este tipo de compromisos de pretemporada, el ritmo fue decayendo con el paso de los minutos y el conjunto blanquiazul perdió algo de fluidez en la circulación del balón. Sin embargo, en el tramo final volvió a acelerar. Marcos Fernández firmó el segundo con un excelente remate de primeras y, ya en la última acción del encuentro, Roberto Fernández cerró la goleada perica (0-3).