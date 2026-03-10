El Espanyol estalla por el penalti no pitado sobre Omar El Hilali: "¿Cuál es el criterio?"

Se le está haciendo bola el 2026 al RCD Espanyol. Cuatro puntos de 30 posibles ha sido capaz de cosechar el conjunto que dirige Manolo González en lo que va de año. La espléndida primera vuelta que firmó la plantilla, sin embargo, mantiene al equipo en la parte noble de la clasificación e evita que se encienda cualquier tipo de alarma en Cornellà-El Prat.

Alberto Reina aprovechó una desconexión de la zaga perica y culminó una gran acción individual de Thiago Fernández para batir a Dmitrovic y avanzar al Real Oviedo en el marcador. La respuesta local, sin embargo, fue inmediata: Kike García hizo bueno un balón de Ngonge y anotó su sexta diana en el campeonato.

La imprecisión de cara a puerta de los pericos en la segunda mitad impidió que se rompiese la igualdad en el marcador. El punto no satisfacía ni a blanquiazules ni a carbayones pero, aun así, Manolo González se mostró bastante satisfecho con la actuación de los suyos: "Si somos objetivos, es un partido para ganarlo bien. Es de las mejores primeras partes que ha hecho el equipo", aseguró a los micrófonos de 'Movistar +'.

Manolo González, durante el duelo contra el Oviedo / Enric Fontcuberta

Una de las acciones, más allá de ambos goles, del partido fue la protagonizada por el goleador carbayón, Alberto Reina, y el lateral derecho perico, Omar El Hilali. El marroquí pisó área, recortó en seco sobre el '5' y, al notar un contacto por parte del gaditano, cayó al suelo. El colegiado del encuentro, Javier Alberola, decidió no señalar nada punible ante las insistentes protestas del conjunto blanquiazul.

"No sabemos qué criterio hay"

Las 24.807 almas congregadas en el RCDE Stadium manifestaron su fuerte indignación y, Manolo, desde su área técnica, abrió los brazos en un gesto de incredulidad y enfado ante la decisión del árbitro. Asimismo, el club expresó su enojo a través de sus redes sociales, respondiendo a la repetición de la acción publicada por la cuenta 'Bar TV' en 'X' con el siguiente mensaje: "¿Cuál es el criterio?"

Ya en frío, el preparador de Folgoso do Courel se mostró más comedido al valorar la pena máxima no señalada sobre Omar: "Para mí, exagera la caída. Contacto hay. Cada semana es lo mismo", expresó a 'Movistar +' al término del encuentro.

Posteriormente, en rueda de prensa, evitó profundizar en la polémica y aseguró que "es mejor que no opine", aunque insistió en una línea similar a la anterior: "Quizás la caída es exagerada, pero hay contacto. No sabemos qué criterio hay. Entiendo que es muy complicado pitar, pero tenemos muchas herramientas para que los errores se puedan arreglar".