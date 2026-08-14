El Espanyol se entromete por Vanja Drkušić: el jugador prefiere jugar en Barcelona

El Espanyol ha cerrado de forma sorpresiva un nuevo fichaje a pocos días del inicio oficial de LaLiga 2026/27. Según ha adelantado el medio griego 'SDNA', el conjunto perico ha tomado la delantera para fichar al defensa esloveno Vanja Drkušić, de 26 años.

Según el medio, Drkušić se encontraba muy cerca de convertirse en nuevo jugador del PAOK de Salónica griego tras haber llegado incluso a un acuerdo tanto entre partes como con el Zenit de San Petersburgo, su actual equipo.

El contrato constituía en una cesión de un año e incluía una opción de compra el próximo verano.

El defensa también había dado el visto bueno económico a la propuesta contractual del club de Salónica y veía con buenos ojos la posibilidad de jugar en el estadio de Tumba.

De hecho, según la información procedente de Grecia, ya se habían reservado los billetes para su desplazamiento a Salónica, por lo que la operación estaba pendiente únicamente de los últimos trámites.

Sin embargo, la situación dio un giro en las últimas horas con la aparición del Espanyol. Uno de los representantes del jugador trasladó a Drkušić el interés del conjunto catalán y el central comunicó posteriormente al PAOK que su prioridad es jugar en LaLiga.

Ahora, Drkušić espera que prosperen las negociaciones y pueda convertirse en las próximas horas jugador perico. El central es una de las posiciones prioritarias que Manolo González y Monchi querían reforzar esta misma semana, cuando faltaban entre "dos o tres piezas" para reforzar la plantilla, tal y como dijo el propio director deportivo.

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El PAOK, por su parte, ha dado la operación por cerrada y ya trabaja en una alternativa para reforzar su defensa.