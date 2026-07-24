El Espanyol eleva el nivel: amistoso matutino ante el Sabadell

El RCD Espanyol arranca el tramo final de su pretemporada elevando el nivel de sus compromisos. Tras los amistosos ante el Olot y el Pau, solventados con victorias plácidas (0-3 y 4-0), los blanquiazules reciben este sábado por la mañana al CE Sabadell.

El conjunto de LaLiga Hypermotion visita a las 10:30 horas la CE Dani Jarque en un examen que servirá para calibrar las fuerzas de los de Manolo González. Motivado de cara al partido se encuentra Urko González de Zárate: "Con ganas de seguir poniéndonos a tope para el arranque liguero".

El mediocentro perico, una de las figuras más destacadas de la pasada temporada, aseguró en declaraciones a los medios oficiales del club que "las primeras semanas de entrenamiento están siendo durillas por la carga".

"Poco a poco nos encontramos mejor y con muchas ganas ya de empezar LaLiga", apuntó el futbolista vasco, que destacó "las ganas de ayudar" de los nuevos fichajes. Quien no jugará será Antoniu Roca, que se marcha cedido al Mallorca.

Contra el Sabadell -que este viernes anunció a un experico como Gonzalo Ávila 'Pipa'- y ante la falta de un central que todavía está por llegar, podría volver a actuar Urko en el eje de la defensa, posición poco habitual para el ex de la Real pero que ya ha experimentado esta pretemporada: "Soy mediocentro, pero donde diga el míster, donde pueda ayudar al equipo, yo encantado".

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Las declaraciones de Urko llegaron tras una sesión de entrenamiento en la Dani Jarque este viernes por la mañana, después de disfrutar de un día de descanso el jueves tras finalizar el stage en Navata el miércoles. Tras el duelo ante el Sabadell, la plantilla blanquiazul viajará a Inglaterra.