Espanyol - Elche: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Espanyol y Elche se enfrentan este sábado 25 de octubre en el RCDE Stadium en el partido de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Elche y dónde ver el partido por televisión en España.

El conjunto perico aterriza a este duelo con buenas sensaciones tras la victoria de la pasada jornada en el campo del Oviedo. Los de Manolo González por fin pudieron transformar el buen juego en un triunfo y siguen en la parte alta de la clasificación.

Por el momento, el Espanyol suma cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, y se sitúa en la sexta posición de la clasificación con 15 puntos, en puestos europeos. Sin embargo, el equipo blanquiazul sabe de al dificultad de sumar en esta Liga y mantienen en su mente el objetivo de la permanencia.

Por su parte, el Elche es otro de los equipos revelación del campeonato. Con Eder Sarabia en el banquillo y tras ascender a Primera el curso pasado, el equipo ilicitano se encuentra justo por detrás del Espanyol, en la séptima posición con 14 puntos.

HORARIO DEL ESPANYOL - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Elche, correspondiente a la 10ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el sábado 25 de octubre a las 16:15 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Elche se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.