Duelo vital para no tener que mirar a la zona baja

Un Espanyol que no acaba de encontrarse a sí mismo encara el partido ante el Elche con la necesidad de ganar Óscar Gil es duda y, si no llega, Fernando Calero volverá a actuar en el lateral derecho

Tintes de final tiene la visita del Elche al RCDE Stadium. El Espanyol no acaba de arrancar esta campaña, en la que ha pasado de la ilusión tras la llegada de Diego Martínez a la desesperación porque los resultados no llegan y el equipo no funciona. Parecía que los errores individuales ya estaban solucionados, pero Vini Souza se encargó en Pamplona de que los fantasmas volvieran a aparecer. El Espanyol no reaccionó, cayó derrotado y ahora debe sumar el triunfo ante el Elche si no quiere complicarse la vida.

Volvió a apostar Diego Martínez por un 4-3-3 en El Sadar tras probar en duelos anteriores con un 5-3-2 y un 4-4-2. Los blanquiazules saben que ante el colista de la categoría deben mandar sobre el verde y llevar la voz cantante, por lo que se espera que más allá de un dibujo táctico que viendo los antecedentes será una incógnita, Diego Martínez opte por un centro del campo no tan destructor como ante Osasuna. Vini Souza o Keidi Bare, este último con más opciones, podrían dejar su sitio en a Edu Expósito. El que tiene muchos números para repetir en el lateral diestro es Calero, puesto que Rubén Sánchez sigue en la enfermería y Óscar Gil es duda.

Los blanquiazules solo piensan en el triunfo, ya que tras la visita del Elche les restarán tres duelos duros antes del parón por el Mundial: Mallorca a domicilio, Atlético también fuera, y Villarreal en el RCDE Stadium. Que se hable de final en la jornada 11 sorprende, pero es entendible viendo el calendario y, sobre todo, unos errores que no se dejan atrás. Buenas intenciones, pero lo que importa es el resultado. Y no están llegando.

Por su parte, el Elche suma tres puntos de 30 y cierra la clasificación. Ha mejorado el cuadro ilicitano con Almirón como entrenador, pero la realidad es que sigue sin ganar. Los franjiverdes ven el duelo ante el Espanyol como una oportunidad para arrancar, y para ello se encomiendan a los antecedentes: 1-2 el pasado curso con doblete de Pere Milla. El Elche acude al templo espanyolista con la única baja del central Federico Fernández.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Espanyol: Lecomte; Calero, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Souza, Edu Expósito; Puado, Darder, Braithwaite y Joselu.

Elche: Edgar Badía; Palacios, Gonzalo Verdú, Bigas, Clerc; Josan, Mascarell, Gumbau, Nico Fernández; Pere Milla y Lucas Boyé.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 14.00