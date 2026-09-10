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El Espanyol, fuera del top-10 de LaLiga en límite salarial: cinco millones más para Monchi

El club blanquiazul dispone de un límite de coste de plantilla de 61,791 millones de euros, cinco 'kilos' más que en septiembre de 2025, situándose como el duodécimo equipo de LaLiga

Monchi, director general deportivo del RCD Espanyol

Monchi, director general deportivo del RCD Espanyol / Gorka Urresola

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Marc Marín

Marc Marín

El RCD Espanyol se sitúa como el duodécimo equipo de LaLiga con mayor Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), lo que se conoce como límite salarial, según la última actualización de cifras que ofreció la competición española este jueves. El club blanquiazul, además, crece mínimamente con respecto a la temporada pasada.

El nuevo director general deportivo de la entidad perica aterrizó el pasado mes de mayo y, tras la salvación lograda por los de Manolo González, afrontó su primer mercado de fichajes con un límite salarial que rondó los 62 millones de euros. Concretamente, 61,791 kilos.

Dicha cifra supone un aumento de poco más de cinco millones de euros con respecto al límite salarial del que poseía Fran Garagarza, entonces director deportivo, hace justo un año, en septiembre de 2025, cuando el Espanyol disponía de 56,587 millones de margen. Eso sí, para el último mercado de invierno el límite ascendió hasta los 57,088 millones, medio 'kilo' más que en el mercado de verano del año pasado.

Sea como sea, Monchi cerró su primera ventana de fichajes al mando del club blanquiazul con las incorporaciones de Vanja Drkusic, Unai Núñez, Hartman, Bryan Zaragoza, Gabri Moscardo y Gorosabel, asumiendo una parte o la totalidad de los salarios de los futbolistas. Además, Àlex Calatrava llegó en propiedad procedente del Castellón.

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Al no haberse producido ninguna ampliación de capital ni tampoco una gran venta este verano, el límite salarial que Alan Pace le dejó a Monchi no creció en exceso. Solo se liberó espacio a través de las rescisiones, cesiones o ventas de jugadores como Rubén Sánchez, Miguel Rubio, Justin, Hugo Pérez, Pablo Ramón, Salinas, Antoniu, Gragera y Sadik, además de la finalización del contrato de Calero, Terrats, Ngonge, Romero, Tristán y Pickel.

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