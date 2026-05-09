El Espanyol ya duda de Manolo González

No era una situación esperada por nadie, pero ha llegado. El Espanyol ya es firme candidato al descenso por trayectoria, por incapacidad y por establecer un récord de puntuación pésima en la segunda vuelta del campeonato. La propiedad del club ha ido capeando el temporal, pero ahora ya hay muchas dudas de la capacidad del técnico, Manolo González, de revertir la situación. La confianza era ciega en el entrenador, pero ahora ya no es tanta y se está analizando lo mejor para la entidad en una semana que puede ser decisiva.

La idea del propietario del Espanyol, Alan Pace, era manetener sí o sí a Manolo González hasta final de temporada a pesar de la mala racha. Eran conscientes de que el equipo iba a la deriva, pero había margen y solo se necesitaba lograr una victoria. Ahora ya la situación es límite y hay asesores que le aconsejan realizar un cambio porque el banquillo está roto. Y solo Pace tomará la decisión.

La derrota en Sevilla ha caído mal, sobre todo por la enésima pésima gestión de partido de Manolo González. Los cambios han vuelto a sentenciar al Espanyol y el equipo se encuentra a dos puntos de la zona de descenso. Pero sobre todo preocupa el vestuario. La mayoría de futbolistas creen que Manolo se ha bunquerizado con dos o tres futbolistas que juegan asustados y que son titulares hagan lo que hagan. Y hay mucho cabreo interno. Y eso está empezando a pesar. Diga lo que se diga, la mayoría ya está con él.

En las próximas horas se meditará lo que hacer. No es fácil. Pace es muy reacio al cambio, pero la mayoría de sus asesores creen que se debe dar un paso e intentar cambiar la dinámica para lograr una victoria. Solo una victoria. Puede pasar de todo, pero a estas horas no se ha decidido nada.

Lo que sí puede asegurar SPORT es que el club no ha contactado con Sergio García como posible solución. El exjugador apunta a dirigir el filial la próxima temporada y se podría avanzar su contratación, pero nadie ha hablado con él. Y hay nulas alternativas en el mercado. La decisión es clara: o morir con un técnico en el que ya casi nadie confía o buscar un revulsivo. Alan Pace será el que lo decida.

Lo que sí tiene absolutamente decidido el Espanyol es que Manolo González no seguirá la próxima temporada. En la propiedad ya tienen claro que se debía haber tomado una decisión sobre el entrenador hace semanas, pero no se quiso hacer. Pero si el equipo se salva, no será el entrenador de la próxima temporada con total seguridad. Hay mucha decepción por su falta de soluciones y por la gestión de vestuario en este último mes.