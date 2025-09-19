El año que el Espanyol destrozó al Madrid: "Puado, por simbología, sería el Lardín de la plantilla actual"

El RCD Espanyol viaja este sábado a Madrid para luchar por el liderato. Sí, el cuadro de Manolo González podría encabezar la clasificación de LaLiga EA Sports una vez finalizado el partido en el Santiago Bernabéu, pues tan solo dos puntos separan a ambos equipos justo antes de la quinta jornada. Pero no será tarea fácil sumar de tres en un estadio 'maldito' para los blanquiazules en la competición liguera, pues no ganan al Real Madrid a domicilio desde hace casi tres décadas.

Fue un 21 de abril de 1996 cuando el Espanyol, entonces entrenado por Camacho, asaltó el Santiago Bernabéu en la jornada 37 (aquella temporada tuvo 42 jornadas) para encarrilar su clasificación para la UEFA. Dos goles de Jordi Lardín -Raúl anotó para los blancos (1-2)- sirvieron para que los pericos se afianzaran en una cuarta posición que sellarían una jornada más tarde. Mientras, el Real Madrid finalizó la Liga sexto, fuera de Europa.

Finales de Copa aparte, precisamente el gran último héroe del Espanyol en el Bernabéu, Jordi Lardín, atiende a SPORT para analizar al equipo de Manolo González, valorar sus posibilidades de ser líder el sábado y rememorar aquella temporada 95/96 en la que la entidad catalana derrotó en hasta tres ocasiones -podríamos decir incluso cuatro- al Real Madrid.

"Era una temporada en la que nosotros ya llevábamos una dinámica muy buena. Teníamos un equipo muy hecho, muy serio, fuerte en defensa, con muchos recursos en ataque. Y el Real Madrid se nos dio especialmente bien. Y a mí también. El Espanyol de aquel momento era un equipo fuerte y competíamos contra cualquiera. Eso hacía que pudieras aspirar a ganarle a cualquiera y los jugadores de ataque, aprovechar esa fortaleza", narra el excapitán perico.

De hecho, Jordi Lardín anotó ni más ni menos que siete goles contra el Real Madrid en esa misma campaña, un récord que nadie ha sido capaz de batir en 29 años y que muy probablemente seguirá vigente durante mucho tiempo: "Teníamos muy clara la forma de jugar contra el Real Madrid, dónde buscar el espacio y dónde buscar las contras. Yo tuve la suerte de que ese año se me dio especialmente bien. Es cierto que hasta el día de hoy nadie ha conseguido marcarle siete goles. Y creo que va a ser difícil que alguien lo consiga, porque el Real Madrid es un equipo muy fuerte".

Cuatro partidos, cuatro alegrías

El Espanyol se enfrentó al Real Madrid en cuatro ocasiones aquella temporada 95/96. El primer duelo llegó el 10 de diciembre del 95, en la jornada 16 de Liga. El cuadro perico venció por 3-1 en Sarrià con goles de Francisco, Benítez y Lardín, mientras que Laudrup descontó para los blancos.

Jordi Lardín, jugador del Espanyol entre 1992 y 1997 / RCD ESPANYOL

Tan solo un mes después, ambos equipos se cruzaron en los octavos de final de la Copa del Rey. El duelo de ida se disputó el 11 de enero de 1996 en Barcelona, donde el Espanyol dejó encarrilada la eliminatoria (4-1) con un excelso Jordi Lardín, que anotó un hat-trick y asistió a Arteaga. Siete días más tarde, el cuadro perico cayó en el Bernabéu, pero fue una derrota con sabor a triunfo, pues los blancos no pudieron remontar la eliminatoria. El propio Lardín adelantó a los pericos e inutilizó los goles de Raúl y Míchel para el 2-1 (3-5 global) definitivo.

Al partido del Bernabéu de la segunda vuelta de Liga llegaba el Espanyol por encima en la tabla y con posibilidades de clasificarse para la UEFA. El ya mencionado triunfo blanquiazul (1-2), con doblete de Lardín, encarriló el objetivo perico, culminado con un cuarto puesto al acabar la temporada; mientras que el Real Madrid finalizó el año en la sexta plaza, fuera de posiciones europeas.

Un 'hat-trick' que supo a poco

De esos cuatro partidos, el delantero de Manresa tiene claro cuál fue el más emotivo, aunque anotar un 'hat-trick' le supo a poco: "Yo creo que la ida de la Copa del Rey, en la que hice tres goles y una asistencia. Fue un partido grande. Pero sí que es cierto que pude hacer algún gol más. Y eso es lo que yo le decía después del partido al míster, a Camacho. Que me había quedado con mal gusto porque podía haber hecho algún tanto más".

Casi 30 años han pasado desde aquel 21 de abril de 1996, la última victoria perica en Liga en el Bernabéu. Pero el Espanyol no pierde la esperanza de cara a este sábado, aunque este Real Madrid sea mucho más temible que el de épocas pasadas. "Eran complicados los dos. Pero yo creo que es más difícil meterle mano al de ahora. Creo que la diferencia entre los dos equipos se ha ampliado mucho. Porque el Espanyol ahora está en un buen momento, pero la diferencia de plantillas es abismal. Antes la diferencia de presupuestos no era tanta", valora Lardín.

Permitido soñar, pero siendo realistas

Precisamente ese es el mérito del Espanyol de Manolo González, que con un presupuesto muy bajo ha logrado sumar 10 puntos de 12 posibles en las primeras cuatro jornadas: "La llegada del nuevo propietario ha generado una ilusión nueva. No solo en los aficionados, sino también en la plantilla. Los refuerzos están dando bastante resultado hasta el momento. Los fichajes de este año, que algunos continúan del año pasado, están al nivel de la temporada pasada. Y creo que en este momento el Espanyol está en un momento bueno. Llegarán los momentos malos, pero en este momento el Espanyol está bien".

Y eso significa ocupar la tercera plaza, que da acceso a la próxima edición de la Champions League. Pero eso son palabras mayores. "Sería muy aventurado el poder decir que el Espanyol estará toda la temporada en las primeras posiciones. Ojalá sea así. Ahora estamos en un buen momento. Tenemos que disfrutarlo. Pero tenemos que ser conscientes de que llegarán los momentos difíciles, porque la liga española es muy complicada. Cualquier equipo te pone muchísimos problemas. Y al momento en que encadenes un par de derrotas o un par de empates, vuelves otra vez a estar en la realidad", analiza Lardín.

"Creo que tenemos que ser muy realistas. Y concienciarnos de que ahora mismo estamos en un lugar que no nos toca por presupuesto y por la historia de los últimos años. Pero soñar es gratis. Y creo que estaría muy bien que un año después de unos años de sufrimiento, la afición del Espanyol pudiese disfrutar de éxitos", añade el exfutbolista.

El poderío del Madrid y el nuevo Lardín

Con respecto al partido del sábado, el que fuera capitán del Espanyol insiste en que hoy día, "para ganar a uno de los monstruos de arriba, ellos tienen que tener un mal día y tú uno muy bueno". "Todo es posible, pero ganar en el Bernabéu es muy complicado. No vayamos a lanzar las campanas al vuelo, que ganar en el Bernabéu, o en el Camp Nou, o en el Calderón (ahora Metropolitano)… Son partidos muy complicados".

Prueba de esa dificultad es que en estos momentos el Real Madrid "se puede permitir dejar a Vinicius en el banquillo". "Imagínate todos los recursos que tiene", insiste Lardín, que da las claves para intentar rascar algo positivo: "El Espanyol tiene que salir a hacer su partido. Su partido es defender bien y salir bien a la contra. Intentar aguantar lo máximo que sea posible y poder hacer un gol al final".

Javi Puado, en acción contra el Real Madrid el año pasado / Valentí­ Enrich

Precisamente gol no le está faltando al Espanyol en este inicio de curso, aunque Jordi Lardín tiene claro con quién se puede comparar de la actual plantilla perica, un jugador que debe ser el líder del vestuario y que puede hacerse notar en el Bernabéu. "Por comparativas, creo que no por juego, Javi Puado. Pero creo que por juego no somos parecidos, somos bastante distintos jugando. Tiene otras cualidades diferentes. Pero sí la simbología. Sí el hecho de que sea un chico de cantera, sí el hecho de que sea un jugador que siente dónde está. Creo que con Puado, por simbología, yo sería bastante parecido", concluye Lardín.