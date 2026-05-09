El Espanyol se desploma en Sevilla y se hunde aún más

Tampoco llegó la victoria en el Sánchez-Pizjuán. El Espanyol se adelantó en su visita al Sevilla, pero vio cómo el conjunto hispalense remontaba el encuentro en el tramo final del partido (2-1). Los de Manolo González encadenan ya 18 jornadas sin ganar y se acercan cada vez más a las posiciones de descenso. Drama absoluto para los blanquiazules.

Llegaba el Espanyol inmerso en una profunda crisis de resultados y sensaciones, una dinámica que le ha arrastrado a la lucha por la permanencia. El Sevilla, por su parte, también afrontaba el duelo con la necesidad de alejarse de la zona baja. Y, por si la tensión clasificatoria fuera poca, el encuentro comenzó con más de diez minutos de retraso debido a problemas técnicos con el VAR, que finalmente pudieron resolverse.

El ambiente en el Sánchez-Pizjuán era inmejorable y empujó al Sevilla a arrancar el encuentro con una intensidad arrolladora. Los hispalenses impusieron su ritmo desde los primeros compases y merodearon el área rival con varias llegadas peligrosas que no encontraron premio. Pero, con el paso de los minutos, el Espanyol fue asentándose sobre el terreno de juego.

Superado ya el ecuador de la primera mitad, una recuperación en tres cuartos de campo propició un disparo de Edu Expósito que obligó a Vlachodimos a lucirse con una gran intervención para evitar el primer tanto del encuentro. Lo cierto es que a ambos equipos les costaba encontrar claridad y brillo en los últimos metros para generar ocasiones de peligro, y la primera mitad terminó sin movimientos en el marcador.

Nada más regresar de vestuarios, el Espanyol se llevó un susto monumental después de que Alexis Sánchez empujara el balón al fondo de la red tras una jugada embarullada y llena de rebotes dentro del área. Sin embargo, para alivio de los pericos, el tanto acabó siendo anulado por fuera de juego después de la revisión del VAR.

Remontada cruel

El equipo de Manolo González comenzó a crecer con el paso de los minutos y cada vez amenazaba más a través de las transiciones. El premio llegó a la hora de partido. Roberto Fernández peleó un balón suelto, logró ponerlo dentro del área y Dolan culminó la jugada con un excelente disparo cruzado que silenció al Sánchez-Pizjuán y adelantó al Espanyol (0-1).

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A partir de ese momento, el Sevilla se volcó sobre la portería de Dmitrovic en busca del empate y, ya en el tramo final del encuentro, lo encontró gracias a una espectacular acción individual de Castrín (1-1). Y todavía hubo más. Ya en el tiempo añadido, Akor Adams acabó por derrumbar las aspiraciones del Espanyol al firmar el segundo tanto de los locales (2-1). Otra derrota cruel para los pericos.