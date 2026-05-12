El Espanyol despierta a tiempo: mosaico y 'noche blanquiazul' contra el Athletic y buses gratuitos a Pamplona

'Fe. Valor. Honor'. Con este lema prepara el RCD Espanyol un ambiente de gala para recibir este miércoles al Athletic Club en Cornellà-El Prat. Atraviesa el cuadro blanquiazul una de sus peores rachas de la historia, los resultados siguen sin llegar y el equipo ya está a dos puntos del descenso. Pero se empiezan a avistar brotes verdes en la entidad con el objetivo de sacar adelante la situación.

El primero fue el nombramiento de Monchi. No estaba previsto hacerlo antes de finalizar la temporada, pero era tal el negativismo que se había instaurado en el RCDE Stadium que el club aceleró los plazos con un golpe de efecto para, al menos, mejorar en lo anímico.

Y así fue. La llegada del nuevo director general deportivo supone un soplo de aire fresco para un club que lucha por evitar el tercer descenso en cinco años, apelando a la unidad de todos los estamentos de la entidad perica con el objetivo de remar en la misma dirección en las tres jornadas restantes.

Noche de gala y buses hacia El Sadar

La primera tendrá lugar este miércoles en Cornellà-El Prat, donde el Espanyol prepara una gran noche blanquiazul. A través de sus redes sociales, el club hace un llamamiento a los socios pericos para teñir de blanquiazul el RCDE Stadium "y convertirlo en una caldera desde incluso antes de comenzar el partido".

"El Club anima a todos los aficionados a acudir al estadio vestidos de blanquiazul para teñir el RCDE Stadium de nuestros colores y acompañar al equipo en una noche clave", explica el comunicado. Además, se repartirán miles de banderas con las que se creará un mosaico a la salida de los jugadores.

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Ya en la penúltima jornada visitará Pamplona el cuadro de Manolo González, donde podría llegar a un paso de la salvación o incluso en posiciones de descenso. Por ese motivo no quiere el club pecar de conformismo y ha facilitado autobuses gratuitos para los aficionados que viajen a El Sadar (se han agotado ya las entradas de la zona visitante) para apoyar al equipo frente a Osasuna.