El Espanyol se despide de ocho futbolistas

El RCD Espanyol tiene trabajo por delante de cara a confeccionar la plantilla de la próxima temporada. La dirección deportiva ya obró un milagro construyendo un equipo competitivo con una nula inversión en traspasos en las últimas tres ventanas de fichajes, y este verano todo indica que se irá por el mismo camino.

A priori, la ampliación de capital de 38 millones de euros y la venta de Joan Garcia (25 M) permitirán ir menos asfixiado al mercado, aunque la mayoría de estos ingresos se destinarán a la deuda del club. Por lo tanto, habrá que volver a tirar de fórmulas creativas para incorporar a nuevos jugadores.

Adiós a los cedidos

Pero antes de entrar dejen salir. El Espanyol se ha despedido de los siete futbolistas que han jugado en calidad de cedidos este curso con la camiseta blanquiazul. Se tratan de Carlos Romero, Alejo Veliz, Roberto Fernández, Marash Kumbulla, Alex Král, Urko González de Zárate i Walid Cheddira, que regresan a sus clubes de origen.

En un breve comunicado, el club perico agradeció a los siete futbolistas "su profesionalidad y sacrificio" y les deseó "mucha suerte en su nueva aventura profesional".

No obstante, para algunos puede no ser un adiós y que sea un simplemente hasta luego. El Espanyol trabaja para volver a contar con varios de estos futbolistas el curso que viene. En concreto, las prioridades son Carlos Romero y Roberto Fernández, aunque la continuidad de Král y Kumbulla también sería del agrado perico.

Aguado, también fuera

Por otra parte, la entidad blanquiazul también confirmó el adiós de Álvaro Aguado. El centrocampista jiennense, investigado por una presunta agresión sexual, finaliza contrato y el Espanyol no le ha ofrecido la renovación. Se incorporó al conjunto blanquiazul en la temporada 2023-2024, una vez finalizado el mercado de invierno. En total ha disputado en estas dos temporadas 57 partidos en los que ha logrado un gol.