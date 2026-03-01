El Espanyol se deshace contra el Elche en los minutos finales y sigue sin ganar en 2026

El Espanyol se quedó, una vez más, sin el premio de la victoria. Los de Manolo González lograron ponerse por delante en dos ocasiones, pero no pudieron mantener esa ventaja y solo sumaron un punto en su visita a Elche. Kike García y Carlos Romero fueron los goleadores pericos, mientras que Pickel acabó expulsado por fuertes protestas.

No venía el conjunto blanquiazul en su mejor momento. Ni de lejos. Todavía sin conocer el sabor de la victoria en este 2026, los pericos eran conscientes de la importancia del partido, tanto a nivel clasificatorio como, sobre todo, en el aspecto anímico. Y, para asaltar el Martínez Valero, Manolo González introdujo como novedades en el once titular a Edu Expósito y Pere Milla.

Lo cierto es que el partido no pudo empezar mejor para los intereses del Espanyol. A los siete minutos, en una rápida transición, Kike García fue capaz de batir a Dituro con una espectacular definición de puntera para poner el primero en el electrónico (0-1). Otra vez el 'obrero del gol' siendo determinante.

Respondió el Elche con varias acometidas de peligro que amenazaron al cuadro catalán. Pero, pese a la insistencia de los locales, el conjunto blanquiazul supo mantener el tipo hasta que la suerte se alió con los de Eder Sarabia. Al borde del descanso, un despeje de Pol Lozano tocó en la pierna de Marc Aguado y se introdujo en la portería de Dmitrovic (1-1).

Tras el paso por los vestuarios, el protagonismo fue para Dmitrovic, quien detuvo un remate a bocajarro de Rafa Mir. Y, apenas unos instantes después, Carlos Romero se inventó un auténtico golazo tras una conducción individual (1-2). Espectacular.

A partir de ese tanto, el Elche asumió definitivamente el mando del partido, mientras que el Espanyol optó por replegarse y buscar las transiciones rápidas para hacer daño al contragolpe. En una de esas acciones, pudo sentenciar el encuentro, pero el disparo de Terrats se estrelló en el palo.

Duro final

Y en el fútbol, cuando perdonas, lo pagas. El colegiado señaló pena máxima por una polémica mano de Carlos Romero y Rafa Mir no falló desde los once metros, desatando la alegría de la afición local (2-2). No mejoró la situación para pericos con la expulsión de Pickel en el descuento por protestar una decisión del colegiado, pero el marcador ya no se movió más.