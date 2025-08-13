ESPANYOL
El Espanyol descarta a Urko González
El pivote prioriza ganarse un puesto en la Real Sociedad y el club perico no destinará más esfuerzos en convencerle
Dentro de la apretada planificación de la plantilla del Espanyol para la temporada 2025/26, uno de los casos sobre la mesa era el de Urko González de Zárate. El pivote, que fue una pieza clave la pasada campaña y dejó buenas sensaciones en Cornellà - El Prat, era una de las prioridades de Manolo González y Fran Garagarza para reforzar la nueva plantilla.
El club perico ha intentado durante todo este verano que el vasco volviera a Barcelona para estar una temporada más con la camiseta perica, pero ha habido en los últimos días un estancamiento en las conversaciones que han hecho que el club haya decidido en las últimas horas descartar su regreso e ir a por otro perfil en el mercado.
Urko era un futbolista que gustaba mucho a Manolo y estaba entre las prioridades de fichajes, pero el futbolista prefiere quedarse en la Real Sociedad esta temporada con la intención de ganarse un puesto en el once titular 'txurri-urdin', y el club no ha facilitado su salida ya que le considera una posible apuesta de futuro del nuevo técnico Sergio Francisco Ramos, que le ha probado en varios minutos durante la pretemporada.
En este sentido, el club ya se mueve en buscar a un perfil parecido para poder ir a por él en las próximas semanas y reforzar una posición que es primordial para el técnico perico.
