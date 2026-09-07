El Espanyol se desborda en socios: "Cada vez somos más"

El RCD Espanyol, a la par que busca su estabilidad deportiva, continúa aumentando su masa social. La entidad blanquiazul ha anunciado este lunes que ya cuenta con 31.737 abonados para la temporada 2026/27, una cifra que le permite superar los 31.711 con los que finalizó la campaña pasada. El dato supone un nuevo impulso para un club que está viendo cómo crece el número de aficionados vinculados al proyecto.

En estos momentos, el Espanyol suma 36.430 socios, lo que refleja el interés de la afición por acompañar al equipo durante el presente curso en el RCDE Stadium. La elevada demanda también ha reducido considerablemente el número de localidades disponibles en las diferentes zonas del estadio.

De hecho, varias áreas de la grada regular ya se encuentran cerradas a nuevas altas, mientras que en el resto la disponibilidad es muy limitada. Para esta temporada, el RCDE Stadium dispone de 35.574 localidades de aforo regular, dentro de un recinto que tiene una capacidad total de 38.866 espectadores.

Pese a la elevada ocupación, el club mantiene abierta la lista de espera para quienes quieran convertirse en abonados. Para acceder a ella es necesario ser socio previamente. En el caso de que se produzcan nuevas vacantes, las peticiones se gestionarán siguiendo el orden establecido a partir del número de socio y teniendo en cuenta las localidades que queden disponibles en cada zona.

Una nueva generación de pericos

El crecimiento de la masa social coincide además con el lanzamiento de una nueva campaña del Espanyol. Con motivo de la vuelta a las aulas, la entidad ha presentado 'La tornada', una pieza audiovisual integrada en su plataforma de marca 'Rebels d'Arrel'.

La campaña pone el foco en los más jóvenes y en la manera en la que las nuevas generaciones mantienen vivo el sentimiento perico. A través del humor y la ironía, el club muestra situaciones relacionadas con niños y niñas que crecen defendiendo con orgullo sus colores y su identidad.

La iniciativa pretende poner en valor a esos nuevos aficionados, a los que el Espanyol define como "únicos, auténticos, fieles y rebeldes". El mensaje de la campaña queda resumido en el lema "Cada vegada en som més" -cada vez somos más-, en referencia tanto al crecimiento de la afición como a la transmisión del sentimiento blanquiazul entre generaciones.

Nuevas opciones VIP en el RCDE Stadium

El buen ritmo de la campaña de abonos también viene acompañado de novedades en la oferta premium del estadio. El Espanyol ha incorporado esta temporada Corporate Prat, un nuevo espacio destinado a quienes buscan una experiencia diferente durante los partidos.

Los abonos para esta zona tienen un precio de partida de 1.200 euros más IVA y están dirigidos tanto a particulares como a empresas. Corporate Prat se suma a otros espacios exclusivos que ya forman parte de la oferta del RCDE Stadium, como el Tunnel Club, el renovado President Club y las diferentes áreas VIP del recinto.

Con estas cifras, el Espanyol consolida el crecimiento de su masa social y afronta la temporada 2026/27 con una ocupación elevada en su estadio. El club ha querido agradecer públicamente la respuesta de sus aficionados, destacando "la confianza, la fidelidad y el compromiso" de socios y abonados.

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La entidad considera que haber superado el registro de la pasada temporada supone "un nuevo impulso para seguir fortaleciendo el vínculo entre el equipo y una masa social cada vez más numerosa", además de reforzar el objetivo de trasladar el sentimiento perico a las nuevas generaciones.