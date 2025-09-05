El Espanyol no para durante el parón y desbloquea la versión goleadora de Dolan

El parón de selecciones no supuso descanso para el Espanyol. El conjunto de Manolo González, que ha comenzado la liga con paso firme sumando 7 de los 9 puntos posibles, quiso mantener el ritmo competitivo con un amistoso en la Ciutat Esportiva Dani Jarque frente al Pau FC, equipo de la Ligue 2 francesa que todavía no conoce la derrota en este inicio de temporada.

El técnico blanquiazul aprovechó la cita para dar minutos a los recién llegados y mezclar titulares con suplentes en su once inicial. Ausentes Pickel, Koleosho y Omar El Hilali —convocados por sus selecciones—, fueron sus compañeros quienes sacaron adelante el duelo con un triunfo por 3-1, gracias a los tantos de Bobichon en propia portería, Dolan y Kike García.

El choque comenzó con calma, aunque con un Riedel que transmitió seguridad con el balón y buenas sensaciones en defensa. Sin embargo, las malas noticias llegaron pronto: Antoniu Roca tuvo que retirarse lesionado a los 10 minutos, dejando su sitio a Dolan, que revolucionaría el encuentro.

Primers minuts de Riedel 👏 #RCDE pic.twitter.com/H2XL30Uim5 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) September 5, 2025

Poco después llegaría el 1-0, fruto de un error defensivo visitante: Bobichon introdujo el balón en su propia portería tras un mal despeje del guardameta francés a un cabezazo de Miguel Rubio en un saque de esquina.

Dolan se convirtió rápidamente en el jugador más destacado, generando ocasiones constantes gracias a su talento y desparpajo, y creando peligro por la banda izquierda. Y fue él el encargado de poner el 2-0 mostrando una de sus grandes virtudes: la intensidad. El ex del Blackburn estuvo atento para empujar al fondo de la red un rebote del travesaño tras un remate de cabeza de Roberto, pasada la media hora de duelo.

Tras el descanso, Manolo González realizó varios cambios y el Pau logró meterse en el partido desde los once metros. Versini le sacó un inocente penalti a Miguel Rubio y Dong no falló. Los blanquiazules parecían haber perdido el control del choque, pero la reacción no tardó en llegar, gracias a Kike García, en el 60'.

✅ FINAL! Nova victòria per als nostres! #RCDE pic.twitter.com/ufR4uPOM0d — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) September 5, 2025

El veterano delantero cazó al portero en una mala salida tras un balón largo a la espalda de la defensa y no perdonó en la definición. 3-1 y partido resuelto. Manolo González, que hizo más cambios, pudo irse satisfecho a casa. El Espanyol quiere sorprender en esta liga.