El Espanyol denuncia amenazas a Carlos Romero tras la polémica con Mbappé

Nuevo capítulo en la polémica por la dura entrada de Carlos Romero sobre Mbappé. El Real Madrid lanzó el pasado lunes un comunicado en el cual confirmaba que había "acordado trasladar a la RFEF, con copia al CSD, una reclamación formal tras la grave actuación arbitral en el RCDE Stadium".

Y este martes, Mao Ye Wu, CEO del Espanyol, fue preguntado por este asunto en la rueda de prensa de balance del mercado de invierno. El directivo perico reconoció que "no he leído la carta del Real Madrid". Al mismo tiempo, Mao denunció las amenazas que ha recibido Carlos Romero tras la acción vivida en el RCDE Stadium.

"A mí me preocupa el Espanyol, pero sí me preocupan las amenazas a Carlos Romero. Nosotros defenderemos a nuestro jugador. No voy a entrar en valorar una jugada en concreto, esto es fútbol", indicó.

Paralelamente, el CEO de la entidad blanquiazul aseguró que protegerán al futbolista valenciano: "Nosotros daremos toda la defensa al jugador, toda la cobertura, desde el departamento de seguridad y comunicación".

TRANQUILIDAD EN EL VESTUARIO

También se pronunció Roberto Fernández, que fue presentado junto a Pablo Ramón y Urko González de Zarate como refuerzos invernales. "Carlos está muy tranquilo. Por lo poco que lo conozco, no se mete en estos líos y está centrado en lo que toca, que es la visita a la Real Sociedad", apuntó.