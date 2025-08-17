El Espanyol deja libre el dorsal 21

La llegada de Ramon Terrats al Espanyol en julio reabrió un debate en el entorno del club blanquiazul sobre el uso del dorsal 21. No es un número cualquiera. Es el número que portaba el eterno capitán Dani Jarque, el que da nombre a la cantera blanquiazul ('La21'), el que lucen los capitanes en el brazalete y el que representa todos los valores del RCD Espanyol. Pero esta temporada volverá a quedar libre, siempre y cuando la entidad catalana no firme a otros cinco fichajes.

Todo parte de una normativa en España que no permite retirar un dorsal, algo que sí sucede en otras ligas como la Premier, donde recientemente el Liverpool ha retirado su dorsal 20 en honor a Diogo Jota. En cambio, LaLiga obliga a que los 25 futbolistas que lleven ficha del primer equipo luzcan dorsales del 1 al 25, sin excepción alguna (el 1, el 13 y el 25 se reservan para porteros). A partir del dorsal 26, tan solo pueden ser utilizados por canteranos.

Una norma absurda que impide homenajear a futbolistas fallecidos, algo que también le sucedió al Sevilla con Antonio Puerta, o incluso a leyendas de clubes. Ante la imposibilidad de retirarlo, el Espanyol tomó la decisión en 2016 de darle el dorsal 21 únicamente a un jugador de la cantera que haya llegado al primer equipo.

"Con esta decisión, el club busca que, para todas las nuevas generaciones de futbolistas, Jarque sea su espejo y mejor ejemplo. Y así, el honor de llevar el '21' en el primer equipo recaerá siempre en un futbolista hecho en casa y, por tanto, que comparta la estima y la pasión por el Espanyol que tenía Dani Jarque", aseguró la entidad hace unos años.

Terrats y Pol Lozano eran candidatos

Desde entonces, futbolistas como Marc Roca o Nico Melamed han lucido el '21' a sus espaldas, aunque todos ellos han acabado marchándose del Espanyol, algunos incluso por la puerta de atrás. En ese sentido, el club tomó la decisión de entregar el '21' únicamente si el resto de las 24 fichas estaban ocupadas, algo que no ocurre en la presente temporada. "Al estar inactivo, si no se ocupan todas las fichas el club está decidiendo que no se lo da a nadie. Si se diera la ocasión de que se ocupasen todas las fichas, no tendría ningún problema en llevarlo", desveló Pol Lozano en una entrevista reciente con SPORT.

El 21, presente en el brazalete de los capitanes del Espanyol / RCD ESPANYOL

"El año de Segunda, que es cuando yo cogí el '10', lo hice porque Nico (Melamed) llevaba el '21'. Tanto él como yo propusimos al club que fuese al revés, él el '10' y yo el '21', pero no se dio la ocasión. He llevado el '21' en muchas categorías del fútbol base, cuando iba con la selección intentaba coger el '21'. Al final es un número que para mí también significa mucho, y yo no tendría ningún problema en cogerlo si el club accede a ello", apuntó el tercer capitán del Espanyol.

Ya son oficiales: cinco dorsales libres

La entidad perica hizo oficiales este domingo los dorsales de la campaña 25/26, en la que quedan libres el '3', el '16' y el '18', además del mencionado '21' y el '25', que en principio debería ser para un portero. Pese al debate generado con la llegada de Ramon Terrats, que se ofreció para lucir el número de Dani Jarque al ser socio desde su nacimiento pese a incumplir la norma interna de no ser canterano del club, todo queda zanjado a la espera de que se cierre el mercado de fichajes. Solo la llegada de cinco nuevos futbolistas, algo que parece improbable, obligaría al club a tomar una decisión con el '21'.

Los dorsales del Espanyol 1 Ángel Fortuño

2 Rubén Sánchez

3 Libre

4 Pablo Ramón

5 Fernando Calero

6 Cabrera

7 Javi Puado

8 Edu Expósito

9 Roberto Fernández

10 Pol Lozano

11 Pere Milla

12 José Salinas

13 Dmitrovic

14 Ramon Terrats

15 Miguel Rubio

16 Libre

17 Jofre Carreras

18 Libre

19 Kike García

20 Antoniu Roca

21 Libre

22 Carlos Romero

23 Omar El Hilali

24 Dolan

25 Libre

En cuanto a las principales novedades, Roberto Fernández cambia el '2' -número que cogió obligado en enero y que ahora es de Rubén Sánchez- por el '9'; Tyrhys Dolan lucirá el '24', Kike García el '19' y Ángel Fortuño hereda el '1' de Joan García, quedándose Dmitrovic con el '13'. Terrats, finalmente, llevará el '14' y Pol Lozano se mantiene con el '10'.