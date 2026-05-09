El Espanyol debe sobrevivir al Pizjuán

“Dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival...”, reza el himno del Sevilla. Pero esta vez, el RCD Espanyol espera que la historia sea muy diferente. El conjunto blanquiazul visita este sábado (16:15 horas) el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con la obligación de sumar. Ganar supondría dar un paso prácticamente definitivo hacia la permanencia, aunque puntuar también tendría un enorme valor para evitar que un rival directo se lleve los tres puntos.

Una semana más, vuelve a aparecer la enorme necesidad del RCD Espanyol de poner fin a una de las peores rachas del campeonato español. El conjunto dirigido por Manolo González ya encadena 17 partidos consecutivos sin conocer la victoria y, con cada jornada que pasa, se acerca peligrosamente a la zona roja de la clasificación. Es duro, pero es la realidad: el Espanyol ha pasado de soñar con Europa a verse inmerso de lleno en la lucha por salvar la categoría.

Basta con echar un vistazo a la clasificación para entender la gravedad de la situación. El Espanyol ocupa la decimotercera posición de LaLiga con 39 puntos, después de haber sumado únicamente dos en los últimos cinco partidos. Asimismo, el conjunto blanquiazul mantiene solo un margen de tres puntos respecto a los puestos de descenso, que en estos momentos marca el Deportivo Alavés. Una situación poco esperada tras la excelente primera vuelta del equipo.

Pero el escenario adquiere un tono todavía más dramático si se mira al rival de este sábado. El Sevilla, con 37 puntos, se juega gran parte de sus opciones de permanencia en un duelo directo frente a los pericos. La reciente victoria liguera ante la Real Sociedad permitió al conjunto hispalense tomar algo de aire, aunque en Nervión esperan enlazar un nuevo triunfo para acercarse todavía más a la salvación. En este sentido, se espera un ambiente especialmente caliente en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, un escenario que no pondrá las cosas fáciles a los intereses del Espanyol.

Lo cierto es que los hombres de Manolo González deben dejar atrás, aunque no sea nada sencillo, esa larga racha de partidos sin ganar y centrarse únicamente en ofrecer su mejor versión frente al Sevilla. La necesidad aprieta en ambos bandos, por lo que los pericos tendrán que sacar todo su fútbol si quieren puntuar y, ojalá de una vez por todas, poner fin a la preocupante serie de 17 encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

Dudas en el once

Una vez más, también se presentan varias incógnitas en el once que pueda alinear Manolo González en Sevilla. Cuando los resultados no acompañan, es habitual mover piezas en busca de soluciones, y en ese contexto el técnico gallego podría recuperar a Pol Lozano, sancionado la pasada jornada y con opciones de regresar al equipo titular.

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Además, persisten las dudas en la punta de ataque, donde el entrenador deberá decidir entre Kike García y Roberto Fernández. También existen incógnitas en las bandas, especialmente por la posible presencia de Pere Milla, Antoniu Roca o incluso Rubén Sánchez. Cabe recordar, además, que Cyril Ngonge continúa siendo baja.