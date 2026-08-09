El Espanyol debe cerrar la sangría defensiva y apunta al mercado

El Espanyol cerró su pretemporada con una derrota ante el Coventry (3-1) que volvió a evidenciar que el equipo tiene trabajo por hacer en defensa. Los de Manolo González se adelantaron en el marcador, pero acabaron encajando tres goles ante el conjunto inglés. No es un hecho aislado. En los últimos tres amistosos, frente a Burnley, Middlesbrough y Coventry, los blanquiazules han recibido ocho tantos, una cifra que invita a la reflexión a pocos días de regresar a la competición oficial.

Ante el Burnley, el Espanyol encajó dos goles y terminó rescatando un empate (2-2). Contra el Middlesbrough, el partido acabó con un 3-3 que volvió a mostrar las facilidades concedidas atrás. Y ante el Coventry llegó la primera derrota de esta fase de preparación. Más allá de que sean partidos amistosos y de que el equipo todavía esté en construcción, los números reflejan una carencia que no debería pasar por alto: la solidez defensiva tendrá que ser uno de los pilares para afrontar con garantías el objetivo de la permanencia.

La plantilla, además, ha perdido efectivos en el centro de la zaga. Fernando Calero terminó contrato y se marchó al Málaga. Pablo Ramón fue traspasado al Racing de Santander, mientras que todo apunta a que Miguel Rubio también abandonará el club para poner rumbo al Valladolid. Tres movimientos que obligan al Espanyol a reconstruir una posición especialmente sensible.

En este escenario, el club incorporó hace apenas unos días a Unai Núñez. El central vasco llega cedido por el Celta hasta final de temporada y el acuerdo incluye una opción de compra. Núñez, con experiencia en Primera y formado en el Athletic, está llamado a aportar contundencia, experiencia y competencia a una línea que necesitaba refuerzos. Su debut ante el Coventry dejó buenas sensaciones, pero evidenció la necesidad de contar con más alternativas.

En busca de otro central

Ahora mismo, Manolo González dispone de Leandro Cabrera, Riedel y el recién llegado Unai Núñez, aunque la planificación no parece en ningún caso cerrada. El Espanyol busca otro central y, en este caso, con un perfil zurdo. En ese sentido, el nombre que ha aparecido es el de Felix Uduokhai, según avanzó el periodista turco Ertan Süzgün.

El alemán, de 28 años, milita actualmente en el Besiktas. Zurdo y de 1,93 metros, encaja en el perfil que busca el conjunto blanquiazul para completar el eje de la defensa. Uduokhai despuntó en el Augsburgo y posteriormente dio el salto al fútbol turco. Tras una primera temporada con protagonismo en el Besiktas, perdió peso en el equipo durante el último curso y ahora podría buscar un nuevo destino para relanzar su carrera.

Anteriormente, también se había relacionado a Igor Julio. El central brasileño, propiedad del Brighton, encaja en el perfil que busca el Espanyol por su experiencia, su capacidad para jugar con la defensa adelantada y su condición de zurdo, una característica especialmente valorada por la dirección deportiva. No obstante, en los últimos días esta opción parece haber perdido enteros debido a su elevado salario y a las dificultades en la negociación con el club inglés.

Noticias relacionadas

Y es que no hay ninguna duda de que la necesidad del Espanyol es clara. En Primera, cada error defensivo puede tener un coste enorme. El equipo necesitará competir, saber sufrir y reducir al mínimo las concesiones y la permanencia no se construye únicamente con goles y talento ofensivo. También exige una defensa fiable, contundente y estable. Y ahí, el mercado todavía debe servir para convertir una de las principales dudas de la pretemporada en una de las fortalezas del equipo.