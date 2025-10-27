El Espanyol cumplirá los 125 años en su mejor momento

Corría el año 1897 cuando Ángel Rodríguez, estudiante de ingeniería de la Universitat de Barcelona, decidió llevar adelante junto a Octavi Aballí y Lluís Roca el proyecto de ‘Sociedad Gimnástica Española’ para la práctica deportiva. Tres años más tarde, añadido a este proyecto y ya en pleno 1900, el hijo de Rafael Rodríguez Méndez -catedrático de la UB- nació la Sociedad Española de Foot-ball, anunciada en el diario Los Deportes de la época: “En estos días se ha constituido una nueva sociedad, con el título ‘Sociedad Española de Foot-ball’ compuesta de muchos y distinguidos jóvenes”, se leía en la publicación del 28 de octubre, hace 125 años.

La afición del Espanyol, durante la butifarrada popular / Sebastián Vargas Rozo

Desde entonces, el hoy RCD Espanyol ha acumumlado tantos años de gloria, historia, memorias y algunas desilusiones, todas condensadas en un sentimiento de amor indestructible que se puso en evidencia, una vez más, el pasado fin de semana ante el Elche, cuando el club tuvo la oportunidad de celebrar con la afición una fiesta coronada con el triunfo 1-0 ante los ilicitanos, mismo que les tiene en la zona europea de la tabla y que fija las celebraciones en un momento inmejorable para los de Manolo González.

Justamente, fue ante los ilicitanos que el equipo blanquiazul dejó de lado sus colores tradicionales para usar el tono original bajo el que nacieron como club: el amarillo, mismo que usaron durante casi una década hasta adoptar los del blasón del almirante Roger de Lauria. La equipación fue presentada en la estación de Metro Universitat, frente al recinto donde nació el sueño de Ángel Rodríguez y donde se celebrará este martes la gran fiesta de su aniversario.

El mosaico que presentó la grada de animación del Espanyol en el 125 aniversario de la entidad perica / Valentí Enrich

El inmejorable momento que viven los pericos les sirve también para soñar con la vuelta a competiciones europeas, mismas que no disputan desde 2019 y en las que rozaron la gloria hasta en dos ocasiones en 1988 y 2007. Porque las decepciones también forman parte del camino, igual que sus alegrías con las Copas del Rey (1929, 1940, 2000 y 2006) y la ilusión de seguir bordando con letras doradas la historia del fútbol español.

A partir de las 19.00h, la celebración

Este martes 28 de octubre, el Paraninfo de la Universitat de Barcelona será el escenario de la Gala del 125 Aniversario del RCD Espanyol de Barcelona, un evento muy especial para celebrar más de un siglo de pasión, historia y sentimiento perico.

El acto contará con la presencia de muchas caras conocidas, momentos emocionantes y diversas sorpresas preparadas para la ocasión. Aunque se trata de una celebración privada, todos los pericos podrán disfrutarla en directo a través de 3Cat y Espanyol Media.

Los presentadores de la gala serán los periodistas Ernest Riveras y Elia Danon, con la participación de Dani Ballart, Raquel Mateos, Xavier Muixí, Dani Balaguer y Oriol Vidal a lo largo de la noche.