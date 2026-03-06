El Espanyol crea un nuevo Comité Deportivo: Sergio Ortega, máximo responsable

El RCD Espanyol ya trabaja con vistas a la próxima temporada. Con la salvación todavía sin certificar pero suficientemente encarrilada y con las posiciones europeas aún a tiro, el club considera que no hay tiempo que perder con el objetivo de planificar la parcela deportiva del próximo curso 25/26.

La gran decisión de la entidad blanquiazul en ese aspecto es la creación de un nuevo Comité Deportivo que ejercerá como encargado de la plantilla del primer equipo y de los posibles fichajes que puedan tantearse hasta este próximo verano, además de encargarse de diferentes operaciones que deben abordarse como las numerosas renovaciones que todavía se encuentran en el aire.

Es el caso de futbolistas como Fernando Calero (termina contrato el próximo mes de junio) o Kike García, Pere Milla, Pol Lozano, Edu Expósito, Fortuño, Rubén Sánchez y Omar El Hilali, puesto que todos ellos entrarán en unos meses en su último año de relación contractual. Se deberán tomar decisiones en cuanto a posibles renovaciones, ventas con remuneración económica o salidas con la carta de libertad.

Cinco miembros: Ortega, cabeza visible

En ese sentido, tal y como avanzó el periodista Javier de Haro y ha podido confirmar SPORT, la nueva comisión deportiva tiene planificado ponerse manos a la obra desde mediados de este mes de marzo y estará integrada por cinco miembros. La cabeza visible y el máximo responsable será Sergio Ortega, quien ya trabajó en el pasado mercado de invierno junto a la dirección deportiva en los aspectos relacionados con la primera plantilla perica.

Y junto a Ortega, estarán presentes en la toma de decisiones el presidente de la entidad catalana Alan Pace, el entrenador Manolo González y Alexander Rosen, además de contar con la asesoría del propio Fran Garagarza, director deportivo del club blanquiazul que sigue de baja médica desde el pasado 4 de noviembre.

Dicho Comité Deportivo sustituye al anterior organismo creado durante el pasado mes de diciembre con el objetivo de trabajar en el mercado de fichajes de enero, tan solo unas semanas después de que Garagarza sufriese un infarto severo que le mantuvo ingresado durante un tiempo y alejado del mundo futbolístico. El director deportivo, ya recuperándose del susto, ha estado desde entonces en contacto permanente con su equipo de trabajo, formado por Unai Ezkurra y Asier Garitano.