El Espanyol convence en su arranque con ambición, madurez y resultados

El Espanyol ha firmado en estas dos primeras jornadas ligueras una victoria contra el Atlético de Madrid (2-1) y un empate frente a la Real Sociedad (2-2), partidos que, por actitud y resultados, demuestran el paso adelante del proyecto blanquiazul en la 2025-26.

El conjunto catalán, con cuatro puntos en las dos primeras jornadas, ha sellado uno de sus mejores inicios de los últimos cursos. En Segunda, en las campañas 2023-24 y 2020-21, igualó esos mismos resultados, y para encontrar un rendimiento idéntico en las dos jornadas iniciales en Primera debemos remontarnos a la 2018-19.

Los marcadores mandan, pero el Espanyol también ha demostrado su crecimiento con varios intangibles. En la primera jornada derrotó al Atlético, uno de los grandes de la competición, y en la segunda se hizo fuerte a domicilio, en el Reale Arena, una de las asignaturas pendientes de la temporada anterior.

De hecho, los blanquiazules llegaron a adelantarse 0-2 contra la Real Sociedad. "Nos vamos jodidos porque tanto yo como todos nos veíamos capaces de ganar a cualquiera. La mentalidad ha cambiado, antes nos daban un golpe y el equipo se venía abajo", explicó el lateral Carlos Romero en declaraciones al club.

Su compañero, el delantero Roberto Fernández, no escondió que el equipo quería la victoria en el Reale Arena, pero insistió en "dar valor a este punto" al tratarse de un escenario y un rival "complicados". "Hay que seguir trabajando de la misma manera", añadió el jugador.

El Espanyol da pasos firmes en la temporada 2025-26. Después de sufrir para amarrar la permanencia en la 2024-25, una salvación que llegó en la última jornada, el bloque parece haberse puesto el mono de trabajo desde el inicio. Hambre y tensión competitiva son algunos de los sellos del equipo periquito.

El calendario, además, permite al vestuario soñar con un inicio de temporada demoledor con dos partidos seguidos en el RCDE Stadium: este domingo el Espanyol recibe a Osasuna y, después del parón liguero, el 15 de septiembre, al Mallorca. Lograr seis puntos de seis en casa es el gran objetivo del grupo.

La dirección deportiva, por otra parte, sigue trabajando para cerrar la plantilla de la forma posible antes del cierre del mercado de fichajes de verano, el próximo lunes 1 de septiembre. El club aspira a realizar varias incorporaciones, con un central y un mediocentro como perfiles destacados.