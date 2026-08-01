Un Espanyol de contrastes también empata ante el Middlesbrough

El Espanyol continúa sin conocer la derrota en esta pretemporada. El conjunto blanquiazul empató 3-3 este sábado frente al Middlesbrough en el Riverside Stadium, en un amistoso de alternativas constantes en el que logró remontar el marcador tras el descanso, aunque el conjunto inglés terminó rescatando un empate.

Middlesbrough - Espanyol Partido Amistoso Middlesbrough 3 3 Espanyol Alineaciones Middlesbrough Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Neto Borges; Berhalter, Morris, Cartwright; Whittaker, Lankshear, Castledine. También jugaron: Burgzorg, Sarmiento, Kanté, Ibeh, Edmundson, Sene y McCabe. Espanyol Dmitrovic; Omar, Riedel, Timera, Hinojo; Pol Lozano, Moscardo; Javi Hernández, Marcos Fernández, Dolan; Kike García. También jugaron: Bauza, Cabrera, José Ángel, Urko, Edu Expósito, Jofre, Calatrava y Roberto.

El equipo de la Championship golpeó primero a los ocho minutos. Castledine aprovechó un preciso pase filtrado de Cartwright para batir a Marko Dmitrovic con un disparo cruzado y poner el 1-0.

Lejos de acusar el golpe, el Espanyol reaccionó con personalidad. Los de Manolo González aumentaron la presión y encontraron el empate en el minuto 20 gracias a Marcos Fernández, que culminó una buena acción por banda de Omar El Hilali.

El encuentro mantuvo un ritmo muy alto y, pasada la media hora, Whittaker volvió a adelantar al Middlesbrough tras una buena combinación del conjunto inglés. Sin embargo, antes del descanso apareció Dolan, que firmó el 2-2 después de una brillante acción individual.

El Espanyol salió mejor tras el descanso y consiguió culminar la remontada apenas dos minutos después de la reanudación. Javi Hernández aprovechó el buen inicio blanquiazul para establecer el 2-3 en el minuto 47.

La ventaja, sin embargo, duró poco. En un saque de esquina, Castledine volvió a aparecer para firmar su doblete y devolver la igualdad al marcador apenas seis minutos después.

En el tramo final, el Middlesbrough buscó con más insistencia el gol del triunfo, aunque el Espanyol resistió y conservó un empate que le permite mantener su condición de invicto en la preparación estival.

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Tras igualar también el pasado miércoles frente al Burnley (2-2), el conjunto perico afrontará ahora una semana de trabajo antes de disputar su último amistoso del verano, el próximo 8 de agosto frente al Coventry, antes del inicio de LaLiga.