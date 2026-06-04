El Espanyol confirma el primer amistoso de la pretemporada ante ante su 'hermano' Burnley

El RCD Espanyol sigue perfilando la pretemporada 26/27, que arrancará el próximo 7 de julio con la primera sesión de las habituales pruebas médicas y que ya tiene fijado su primer partido amistoso.

El primer rival del nuevo RCD Espanyol de Monchi será el Burnley, en un encuentro que se disputará en tierras británicas el próximo 29 de julio a las 20:45 hora catalana.

Se enfrentarán los de Manolo González en Turf Moor a su 'hermano', al otro equipo que es propiedad de Alan Pace, presidente y dueño blanquiazul, en la primera toma de contacto entre ambos clubes tras anunciarse la compra del Espanyol el pasado verano.

Por aquel entonces no hubo tiempo para organizar ningún amistoso, algo que sí se producirá este 2026 y que servirá como primera prueba de una remodelada plantilla bajo la dirección deportiva de Monchi.

"El RCD Espanyol se enfrentará al Burnley FC en un partido amistoso de pretemporada el próximo 29 de julio en Turf Moor, estadio del conjunto inglés. El encuentro comenzará a las 20:45h (19:45h, hora local) y formará parte de la preparación del equipo blanquiazul para la temporada 2026-27", expuso el club en un comunicado.

"En los próximos días se dará a conocer toda la información relativa a la venta de entradas para este partido", añade.

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Cabe recordar que el equipo perico dará el pistoletazo de salida a la pretemporada los días 7 y 8 de julio, jornadas destinadas a la realización de las habituales pruebas médicas y físicas. Posteriormente, el primer entrenamiento sobre el césped está programado para el miércoles 9 de julio en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.