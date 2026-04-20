El Espanyol confirma el cierre parcial del RCDE Stadium ante el Levante

El Espanyol deberá afrontar el cierre parcial de su estadio tras la sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol. El organismo ha determinado que se clausure el sector 100 del RCDE Stadium como consecuencia de los incidentes registrados en el encuentro del pasado 21 de marzo frente al Getafe, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol entiende que los hechos “constituyen una alteración grave del orden del encuentro”, en referencia a los lanzamientos reflejados en el acta arbitral. Además, el club perico ya había sido advertido anteriormente por episodios similares, un factor que ha resultado determinante para la imposición de la sanción en aplicación del Código Disciplinario de la RFEF.

El Espanyol ya había recibido sanciones esta temporada por el lanzamiento de objetos en el derbi contra el FC Barcelona, que en ese momento se saldó con una multa económica, y también en el partido frente al Girona, donde la sanción fue más severa e incluyó la advertencia de cerrar el estadio en caso de reincidencia.

El incidente que finalmente ha motivado la aplicación de esta medida tuvo lugar después del encuentro frente al Getafe, cuando se produjeron lanzamientos de agua hacia la zona del túnel de vestuarios, afectando al entorno del entrenador visitante y del equipo arbitral. En los días siguientes, el club blanquiazul identificó al abonado implicado y le retiró el carné, con la intención de demostrar su actuación disciplinaria interna. Aun así, no se ha logrado evitar la sanción.

El Espanyol ha informado que “durante el próximo partido que se disputará en el RCDE Stadium frente al Levante Unión Deportiva, correspondiente a la jornada 32, el sector 100 permanecerá cerrado al público”. Este encuentro, previsto para el 27 de abril a las 21:00 horas, supondrá la ejecución del castigo federativo.

Desde la entidad se detalla que el área afectada, donde se identificaron los incidentes, “mostrará un mensaje de condena a los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol, así como de apoyo al juego limpio”. El cierre impactará aproximadamente en 344 localidades, y el club ya trabaja en la comunicación directa a los abonados perjudicados.

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El Espanyol ha querido recalcar su posicionamiento con firmeza al reiterar “su rotunda condena a cualquier comportamiento violento, racista, xenófobo e intolerante en el deporte”, al tiempo que lamenta que estas conductas, que atribuye a una minoría, acaben perjudicando al conjunto de su masa social.