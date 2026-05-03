El Espanyol se complica la vida: el descenso ya acecha

El RCD Espanyol volvió a perder en 2026. Ya no parece una novedad. Y es que el equipo de Manolo González aún no ha conseguido ninguna victoria desde que cambiamos de año. 17 jornadas consecutivas sin sumar un triunfo, incluida la derrota de este domingo ante el Real Madrid en el RCDE Stadium (0-2).

Con esta nueva derrota y una racha que no invita a tener demasiadas esperanzas, el Espanyol se coloca deecimotercero (13º) de la tabla de LaLiga EA Sports con 39 puntos, a solo cinco de las posiciones del descenso que ahora mismo marca el Sevilla FC, con un partido menos (juega este lunes ante la Real Sociedad en el estadio Sánchez Pizjuán).

Junto a los hispalenses, el equipo blanquiazul es el que peor sensaciones arrastra. Y es que suerte de la gran renta de la primera vuelta, que le ha permitido estar relativamente tranquilos. Hasta ahora. A falta de cuatro jornadas frenéticas, el calendario tampoco parece mejorar.

El equipo perico afronta la próxima jornada un duelo directo ante el Sevilla en tierras andaluces que podría salvarle o dejarle en una situación crítica al borde de la zona de descenso.

Tras el partido ante el equipo del Nervión, el Espanyol recibe en casa a un Athletic Club que aún tiene esperanzas de colocarse en posiciones europeas, viaja a Pamplona para enfrentarse a Osasuna y la última jornada en casa es ante la Real Sociedad, el actual campeón de la Copa del Rey.

Por ahora, el conjunto de Manolo cuenta con el goalaverage ganado a Elche y Real Oviedo, empatado con Mallorca, Rayo y Levante; y perdido con Alavés, Girona y Valencia. Quedará por ver el enfrentamiento directo ante el Sevilla, equipo al que en la ida ganó por 2 goles a 1 en Cornellà.

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En diferencia de goles general, y debido a los dos goles recibidos ante el Real Madrid, el Espanyol cuenta con un -14, más bajo que Alavés, Mallorca, Elche y Valencia. Solo le superan en diferencia de goles negativa el Real Oviedo, Levante, Sevilla (los tres equipos en posiciones de descenso) y Girona FC.