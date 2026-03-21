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El Espanyol clama otra vez contra el arbitraje: "VAR es mi némesis"
El videoarbitraje se tragó un penalti y anuló las dianas de Ngonge y Terrats por fueras de juego milimétricos
En Cornellà-El Prat se festejaron dos goles y un penalti indicado por mano de Diego Rico en la primera mitad... pero todos ellos fueron posteriomente anulados tras la pertinente intervención del VAR. Al Espanyol continúa resistiéndole el triunfo en 2026 y gozaba de una oportunidad vital para desquitarse ante el Getafe. No obstante, se marchó a vestuarios con el difícil reto de levantar un 0-2 en contra.
Salió enchufado el conjunto de Manolo González y ya en el minuto cinco Isidro Díaz de Mera observó unas supuestas mano de Diego Rico. Un remate de Ngonge que parecía coger puerta fue ligeramente desviado a córner por el antebrazo del defensor azulón. El colegiado se inhibió, pero recibió la llamada del VAR. El manchego, tras acudir al monitor, se mantuvo firme en su decisión de no decretar pena máxima.
Un penalti que se iba al traste y que indignó a un conjunto blanquiazul que encadena jornadas sufriendo arbitrajes controvertidos, como el vivido en Son Moix el pasado fin de semana. "¡Salta la sorpresa! NO LO PITA", publicó el club en su cuenta de 'X'.
Ngonge, refuerzo invernal, devolvió la felicidad al RCDE Stadium minutos después al anotar el 1-0. Pero fue anulado por fuera de juego de Dolan en la acción previa al tanto. El SAOT no dio validez al tanto... por la punta del pie del extremo, que se encontraba mínimamente adelantada.
Manolo no ocultó su enfado en su área técnica, como tampoco lo hizo el exjugador de fútbol americano, J.J. Watt, quien escribió "VAR es mi némesis" en su perfil de 'X'.
Para colmo, Ramon Terrats, que cumplió - momentáneamente - con la ley del ex, vio como su tanto también era anulado por fuera de juego. El Getafe se vino arriba y logró marcharse al descanso con una renta favorable de dos goles, ambos anotados en el tiempo añadido.
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