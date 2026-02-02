El Espanyol cierra un mercado de mínimos

El mes de enero ha sido una cuesta muy dura de escalar para el Espanyol. Las cuatro derrotas y el empate en Levante saben a poco por el nivel que había mostrado el club blanquiazul en la primera mitad de temporada, renta que le vale para seguir en puestos europeos y mantener las aspiraciones de soñar, aunque con un desgaste que se empieza a notar.

Manolo González, con rostro serio en el Espanyol-Alavés / Gorka Urresola

El buen hacer de los de Manolo González les ha valido para los 34 puntos que valen por superar en la tabla a rivales como el Celta, el Athletic, la Real o demás conjuntos con inversiones mayores. Sin embargo, la entrada del 2026 ha resultado más complicada de lo esperado.

En lo deportivo, por los tropiezos mencionados. Y en los despachos, por el poco movimiento en cuanto a fichajes, justo cuando la plantilla empieza a adolecer de algún recambio. La durísima lesión de Javi Puado y las salidas de Koleosho y Javi Hernández fueron respondidas, únicamente, con la incorporación de Cyril Ngonge, extremo zurdo que llega en calidad de cedido desde el Nápoles con opción de compra. Pero nada más.

Cyril Ngonge, nuevo fichaje del Espanyol / RCD Espanyol

El club eligió la prudencia en la parcela de incorporaciones, apostando por el belga como nombre fuerte ante la baja del capitán Puado. Será presentado el miércoles, y con él la única baza de nuevos nombres para apostar por un proyecto que busca mantenerse en lo alto.

Entendiendo que el club se ha movido por el mercado, pero que los nombres que podrían haber llegado no mejoraban lo que había, el Espanyol apostará por mantener al mismo equipo que les llevó hasta ahora a pelear por Europa. Eso sí, con la advertencia de Manolo en el camino para no descentrarse del primer objetivo, cada vez más cerca: solo restan ocho puntos para los 42 de la salvación.