El Espanyol da por cerrado el mercado

Ya no habrá más novedades en el Espanyol en esta ventana de fichajes. El club blanquiazul informó este lunes en un comunicado que da por cerrado el mercado de verano de la presente temporada 2025-2026.

La dirección deportiva perica ha tenido mucho trabajo este verano con un total de nueve fichajes en propiedad (Miguel Rubio, José Salinas, Kike García, Marko Dmitrović, Roberto Fernández, Tyrhys Dolan, Clemens Riedel, Charles Pickel y Urko González de Zárate), además de la llegada de tres futbolistas en calidad de cedido (Carlos Romero, Ramon Terrats y Luca Koleosho).

Asimismo, ha regresado Rubén Sánchez tras su cesión en el Granada y tanto Àngel Fortuño como Antoniu Roca se han convertido en jugadores del primer equipo a todos los efectos.

Después de lograr la permanencia en la última jornada de Liga, el Espanyol tenía la obligación de rehacer el equipo. Y de la mano de Fran Garagarza ha logrado consolidar las piezas claves del plantel y sumar a varios efectivos de primer nivel para intentar sufrir menos este curso.