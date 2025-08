El Espanyol cierra su gira alemana con pleno de victorias

El RCD Espanyol cerró su minigira por Alemania con doblete de victorias, tras derrotar este sábado al Union Berlín en la capital germana con un gol de Javi Puado desde los once metros. El cuadro de Manolo González, invicto esta pretemporada, sigue cogiendo confianza y ritmo competitivo tras un choque en el que debutó el extremo británico Tyrhys Dolan.

Union Berlin - Espanyol Amistoso FCU 0 1 ESP Alineaciones Union Berlín Raab; Juranovic, Doekhi, Querfeld, Rothe; Trimmel, Schafer, Khedira, Král, Ansah; e Ilic. También jugaron Klaus, Markgraf, Leite, Kemlein, Burke, Jeong, Preu, Haberer, Benes, Skarke, Skov, Ljubicic y Tousart. RCD Espanyol Fortuño; Pablo Ramón (Omar El Hilali, 59'), Fernando Calero (Miguel Rubio, 81'), Cabrera, Salinas (Carlos Romero, 71'); Terrats (Pol Lozano, 59'), Expósito (Bauza, 71'); Antoniu Roca (Rubén Sánchez, 71'), Puado (Pere Milla, 81'), Jofre Carreras (Dolan, 71'); y Kike García (Roberto, 71').

Apretó el Union Berlin en el arranque del encuentro, apoyado por unos 16.000 espectadores presentes en las gradas del Stadion An der Alten Försterei. Dominaron los alemanes a un Espanyol que tampoco sufría en exceso atrás.

La primera ocasión para los blanquiazules llegó en el 18', en un blando disparo de Antoniu Roca a las manos del portero tras una buena presión de Kike García. Los mismos protagonistas pudieron desequilibrar el marcador diez minutos después, cuando Roca filtró un balón para el ex del Alavés, cuyo disparo fue taponado por un defensor.

Puado no falla desde los 11 metros

El Espanyol fue ganando terreno poco a poco hasta hacerse con el control del partido y de las ocasiones. Si bien Puado no acertó al regatear al portero con un sombrero que se le fue largo, el capitán perico no fallaría desde los once metros para poner el 0-1.

Fue Jofre quien forzó la pena máxima, en una acción individual de calidad en la que dejó sentado a su par y acabó siendo derribado en el área. Puado engañó al guardameta local y adelantó al Espanyol pasada la media hora con un lanzamiento raso y centrado.

Bajó la intensidad del choque tras el descanso, con un primer cuarto de hora en el que apenas hubo acercamientos al área. Pudo empatar el Union Berlin en un disparo de Khedira que se marchó fregando la escuadra de la portería de un Fortuño sin demasiado trabajo.

Justo antes de la oleada de sustituciones, también buscó su gol Kike García, a quien se le marchó largo el control tras un envío al segundo palo de Puado en un contragolpe de los catalanes.

Javi Puado celebra su gol al Union Berlin / EFE

Poco más sucedió en una segunda mitad en la que debutó Tyrhys Dolan, último fichaje del Espanyol. Los de Manolo González regresan a Barcelona con pleno de victorias ante Wolfsburgo y Union Berlin y sin conocer todavía la derrota en esta pretemporada.