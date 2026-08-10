El Espanyol, muy cerca de cerrar un nuevo fichaje

El Espanyol continúa buscando alternativas en el mercado para mejorar una plantilla que la pasada campaña terminó por lograr la salvación con más apuros de los que se podía esperar en enero, cuando el conjunto blanquiazul apuntaba incluso a pelear por ir a competiciones europeas. Así, tras los fichajes de Álex Calatrava, Gabriel Moscardo, Quilindschy Hartman, Unai Núñez y el regreso de cesión de Marcos Fernández, quien apunta a ser el sustituto del lesionado Kike García, así como de otras piezas que regresan tras estar a préstamo, el conjunto blanquiazul ha reforzado todas las parcelas del campo.

Sin embargo, lejos de conformarse con lo incorporado, los periquitos siguen barajando opciones para reforzar la plantilla de Manolo González, conscientes de que la temporada es larga y de que la afición quiere, como mínimo, lograr la salvación sin los apuros de la pasada campaña. En este sentido, según información del reputado periodista italiano Matteo Moretto, el equipo catalán estaría cerca de cerrar el fichaje de Issiaka Kamate, mediocentro franco-marfileño del Inter de Milán.

Un futbolista polivalente que ya sabe qué es jugar en Primera

Informa la citada fuente de que el centrocampista estaría muy próximo a recalar en Cornellá a cambio de alrededor de los tres millones de euros por el 50% de su pase. El futbolista llegaría procedente del filial del Inter de Milán, con el que el pasado curso disputó 33 partidos en los que marcó seis goles y facilitó tres pases de gol en la Serie C, tercera categoría del fútbol italiano. Incluso, el jugador debutó con el primer equipo el 4 de febrero de 2026 en un partido de los cuartos de final de la Coppa Italia contra el Torino, en el cual partió como titular y hasta logró repartir una asistencia en el minuto 35, en un enfrentamiento que los bienconeros resolvieron por 2-1.

Issiaka Kamate, mediocentro del filial del Inter de Milán / Redes Inter

Además, Issiaka Kamate destaca por su polivalencia, la cual servirá a Manolo González para poder reforzar más de una línea con solo una incorporación, ya que el zurdo puede llegar a jugar en cualquiera de los dos flancos del ataque, aun cuando su posición predilecta es la de mediocentro. Una vez se concrete el movimiento, habrá que ver cuáles son las siguientes carpetas a solventar en las oficinas de Cornellá, pues parece muy poco probable que el mercado veraniego del Espanyol se dé por cerrado con la llegada de Kamate.