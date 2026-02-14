En directo
LALIGA EA SPORTS
Espanyol - Celta de Vigo, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre RCD Espanyol y Celta de Vigo de la jornada 24 de LaLiga en el RCDE Stadium
David Raurell
Espanyol y Celta se miden este sábado en la vigesimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
MIN 21
El público del Espanyol no falla ante su tradicional homenaje a Dani Jarque en el minuto 21 de partido.
MIN 17
¡El Celta ha rozado el 0-1!
Disparo de Javi Rodríguez desde la frontal que se marcha besando el poste derecho de la meta de Marko Dmitrovic
MIN 15
Aquí pueden ver la clara ocasión que ha tenido Edu Expósito en el arranque de partido:
MIN 9
¡Roberto falla un mano a mano clarísimo ante Andrei Radu!
Sin embargo, ja jugada estaba invalidada por falta de atacante perico en la carrera tras desequilibrar a Starfelt
MIN 7
Se duele sobre el césped Riedel tras un choque con Ferran Jutglà. Han tenido que entrar las asistencias médicas del cuadro catalán para atenderlo
MIN 3
La primera jugada ofensiva del partido acaba con falta en ataque de Carreira tras internarse en el área.
Por cierto, sepan que Claudio Giráldez ha apostado por colocar a Javi Rueda en la derecha y a Carreira en la banda contraria.
¡Arranca el partido!
Ya rueda el balón en Cornellà El Prat. La primera posesión es para el conjunto perico
¡Ya suena el himno del Espanyol!
Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego acompañados por niños para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil
¡Cuenta atrás!
Tan solo quedan cinco minutos para que arranque el espectáculo en el RCDE Stadium
Claudio Giráldez firma las paces con Manolo
Estas son las palabras del entrenador del Celta a pocos minutos de arrancar el partido:
"Estamos en una zona noble de la competición. Estoy muy contento de nuestro último partido"
"Creo que va a ser un partido muy táctico, por eso Vecino va a empezar en el banquillo. Está trabajando muy bien"
"Nuestro 'pique' con Manolo está zanjado. Le daré un abrazo cuando lo vea"
