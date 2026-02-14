Espanyol - Celta: Un San Valentín para volver a enamorarse

Pocos escenarios hay mejores para volver a enamorarse que un San Valentín en el RCDE Stadium. Y el Espanyol necesita precisamente eso: recuperar la ilusión que volvió a enganchar a la afición perica y que permitió, incluso, soñar con cotas mayores como la clasificación para posiciones europeas. El conjunto de Manolo González llega al encuentro ante el Celta de Vigo con urgencias y confía en el apoyo de los suyos para reencontrarse con la victoria y reavivar esa chispa que convirtió al estadio blanquiazul en un fortín y al equipo en un hueso duro de roer.

El Espanyol atraviesa su peor racha de resultados de toda la temporada. El conjunto blanquiazul encadena seis jornadas sin ganar, con cinco derrotas consecutivas ante FC Barcelona, Girona, Valencia, Alavés y Villarreal, y un empate frente al Levante. El equipo no puede, o al menos no quiere, prolongar una dinámica tan negativa que, además de comprometer su posición en la tabla, está golpeando con fuerza anímicamente. Cortar la sangría de resultados se ha convertido en la prioridad urgente del equipo perico.

Aunque el objetivo ha estado claro desde el primer momento, lograr la permanencia en la Primera División del fútbol español, y todavía existe una distancia considerable respecto a los puestos de descenso, a nadie se le escapa que esta mala dinámica no puede alargarse mucho más si se quieren evitar sustos mayores. En estos momentos, el equipo se encuentra en la sexta posición con 34 puntos, pero las jornadas sin sumar victorias han estrechado las distancias y han encendido las señales de alerta.

Rival de nivel

Tampoco será sencillo sumar los tres puntos ante la visita del Celta de Vigo. Aunque el conjunto celeste no atraviesa su mejor momento, con dos derrotas frente a Osasuna y Real Sociedad y un empate ante el Getafe en las últimas jornadas, dispone de argumentos y calidad más que suficientes para poner en aprietos al equipo perico y asaltar el RCDE Stadium.

Basta con repasar algunos nombres propios como Borja Iglesias, Iago Aspas o Marcos Alonso para entender el potencial ofensivo y la experiencia que atesora el cuadro gallego. Además, el encuentro se presenta como una gran oportunidad para el Celta, que tiene a solo un punto la sexta posición que ocupa el Espanyol y que podría dar un vuelco a la clasificación en caso de victoria visitante.

Los argumentos del Espanyol

Para el partido ante el Celta, el propio Manolo González confirmó la baja de Calero, quien notó "una pequeña molestia en el cuádriceps". "Debería estar para jugar la semana que viene. Mañana no queremos arriesgar a que sea una lesión más grave", apuntó en la previa.

Con el foco puesto en el posible once por el que apueste el técnico gallego, todo indica que Riedel entrará en sustitución del lesionado Calero. Además, podría llegar la primera titularidad para Ngonge, que ya dispuso de sus primeros minutos frente al Villarreal y dejó buenas sensaciones. Otra de las incógnitas, como casi cada semana, está en la punta del ataque. Ahí, Manolo deberá escoger entre Roberto Fernández y Kike García, aunque parte con cierta ventaja el delantero andaluz, que ha sido titular en los últimos compromisos.