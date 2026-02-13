Espanyol - Celta: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

RCD Espanyol y Celta de Vigo se enfrentan este sábado 14 de febrero en el RCDE Stadium en el partido de la 24ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Celta y dónde ver el partido por televisión en España.

El conjunto perico llega a este duelo en una dinámica preocupante. El equipo dirigido por Manolo González acumula seis partidos sin conocer la victoria, con cinco derrotas y un empate. Esta mala racha ha encendido todas las alarmas en el club blanquiazul, que necesita recuperar sensaciones para disipar fantasmas y poder tranquilizar la situación.

Lo cierto es que no solo preocupan los resultados, sino también las sensaciones que transmite el equipo. El Espanyol no ha sido capaz de mantener un bloque firme en defensa y, además, parece haber perdido la eficacia que en el primer tramo de la temporada le permitió soñar incluso con la clasificación para competiciones europeas.

Por su parte, el Celta de Vigo tampoco aterriza a este encuentro en un buen momento, con dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos ligueros. Los de Claudio Giráldez se encuentran en la séptima posición de la tabla, a tan solo un punto de los pericos, y buscarán sumar los tres puntos para asaltar los puestos europeos.

HORARIO DEL ESPANYOL - CELTA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Celta de Vigo, correspondiente a la 24ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el sábado 14 de febrero a las 14:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - CELTA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Celta de Vigo se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

