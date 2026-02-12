Espanyol y Celta aparcan sus diferencias para luchar contra el cáncer infantil: “Este partido lo ganamos todos juntos”

Mucho se habla de los intercambios de palabras entre Manolo González y Claudio Giráldez desde el último Celta-Espanyol. También del enfado del club blanquiazul con el estamento arbitral por las últimas decisiones polémicas que han afectado a la entidad. Pero todo ello pasará a un segundo plano este próximo sábado con el foco centrado en darle visibilidad a la lucha contra el cáncer infantil.

RCD Espanyol y Celta de Vigo, con la colaboración también del CTA, se unirán antes del encuentro del RCDE Stadium (previsto para las 14 horas del mediodía) con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil.

"Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, el RCD Espanyol y el RC Celta de Vigo unirán fuerzas para dar visibilidad a esta lucha y mostrar su apoyo a los niños y niñas que padecen esta enfermedad y a sus familias", explica la entidad perica en un comunicado.

Homenaje en el RCDE Stadium

El homenaje tendrá lugar en el partido que ambos equipos disputarán este sábado 14 de febrero a las 14h en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat, en unas acciones que reafirman la voluntad del Espanyol de utilizar el fútbol como altavoz para apoyar a causas que trascienden el deporte.

Según informa el club catalán, los futbolistas de ambos equipos saltarán al terreno de juego acompañados por 22 niños y niñas, que lucirán una camiseta especial conmemorativa bajo el lema “¡Este partido lo ganamos todos juntos!”. "Entre ellos habrá socios y socias del RCDE, miembros de la Fundación Aladina —gracias a la colaboración de Aramark—, usuarios de la Casa Ronald McDonald de Barcelona y de la Asociación Mil y un Sueños", explica el club.

Con esta campaña, no solo se busca dar visibilidad a la lucha, sino también ofrecer grandes recuerdos a los niños y niñas e incluso realizar sorteos o subastas con fines benéficos: "Los capitanes de ambos equipos protagonizarán una fotografía conjunta, cada uno con la camiseta de su club, bajo el lema “Todos contra el cáncer infantil”, como símbolo de unidad y compromiso. Estas camisetas, firmadas por las respectivas plantillas, se entregarán posteriormente a las asociaciones participantes para que puedan conservarlas como recuerdo de la jornada o bien destinarlas a sorteos o subastas con fines benéficos".

Pulseras benéficas

Por otro costado, la empresa Aramark venderá pulseras solidarias al precio de 1€, que se podrán comprar en todas las barras de los bares del estadio e incluso en la Fan Zona RCDE, durante la previa del encuentro ante el Celta: "La recaudación íntegra se destinará a la Fundación Aladina, entidad que trabaja para acompañar y apoyar a menores con cáncer y a sus familias".

Noticias relacionadas

"Además, el Club realizará una donación a la Casa Ronald McDonald de Barcelona procedente de la recaudación generada con la colección Calderó de Caos, reforzando así su compromiso con las iniciativas sociales y solidarias", concluye el comunicado.