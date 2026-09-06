El Espanyol, a 'celebrar' con una victoria el centenario de Manolo González

El inicio de Liga del Espanyol deja sensaciones encontradas. El equipo dirigido por Manolo González ha mostrado buenos momentos de juego, siendo capaz de funcionar como un bloque sólido y de encontrar con cierta facilidad a sus jugadores entre líneas, como Javi Hernández. Sin embargo, también ha dejado algunas dudas, especialmente en su puesta en escena en el campo de la Real Sociedad, donde sufrió en defensa y no encontró respuestas ante los ataques de los donostiarras.

Estas sensaciones también se reflejan en los resultados. El Espanyol comenzó sumando los tres puntos ante un rival directo como el Levante y estuvo a punto de puntuar frente al Real Madrid, pero terminó cediendo en el tramo final. Tampoco pudo sacar nada positivo de su visita a Anoeta.

De esta manera, el conjunto blanquiazul suma tres de los nueve puntos posibles en este inicio liguero. Un balance que deja margen para la mejora y que evidencia tanto las virtudes mostradas en determinados momentos como las carencias que el equipo deberá corregir en las próximas jornadas. Y ahora tiene por delante una nueva oportunidad para volver a sumar de tres en tres...

Manolo González se pone a 100

El Espanyol recibe este sábado (21:00 horas) al Sevilla en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports con el objetivo de volver a sumar de tres en tres y, más allá del resultado, reencontrarse con las buenas sensaciones a través de su juego. Además, será un partido especialmente señalado para Manolo González, que cumplirá 100 encuentros al frente del banquillo del primer equipo perico.

Y lo cierto es que su trayectoria al frente del conjunto blanquiazul es difícilmente mejorable. Con él en el banquillo, el Espanyol logró el objetivo de regresar a Primera División y, tras dos cursos en la máxima categoría, también consiguió la permanencia pese a atravesar algunos momentos de dudas a lo largo del camino.

Y es que, sin ir más lejos, la temporada pasada el Espanyol atravesó una auténtica montaña rusa de resultados. Pese a ello, el club mantuvo la confianza en Manolo González, que consiguió enderezar el rumbo y, finalmente, volvió a cumplir con el objetivo marcado. Por eso, en lo que respecta a los objetivos, poco más se le puede pedir al técnico gallego desde que asumió las riendas del primer equipo.

'Refuerzos' para Manolo González

En cuanto al posible once inicial que dispondrá Manolo González, el técnico cuenta con la buena noticia del regreso de Leandro Cabrera, que ya ha cumplido la sanción de tres partidos. En este sentido, todo apunta a que el central uruguayo volverá al once inicial frente al Sevilla para acompañar a Unai Núñez en el centro de la zaga.

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También puede ser un partido propicio para que los recién llegados, Andoni Gorosabel y Bryan Zaragoza, dispongan de minutos. Dos notables refuerzos y con experiencia al máximo nivel que, a buen seguro, ayudarán al Espanyol a elevar la competencia interna y a aportar más alternativas en todas las posiciones del equipo.