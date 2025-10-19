El Espanyol celebra la Gala del 125 Aniversario en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona

El próximo martes 28 de octubre a las 19h, el Paraninfo de la Universitat de Barcelona será el escenario de la Gala del 125 Aniversario del RCD Espanyol de Barcelona, un evento muy especial para celebrar más de un siglo de pasión, historia y sentimiento perico.

El acto contará con la presencia de muchas caras conocidas, momentos emocionantes y diversas sorpresas preparadas para la ocasión. Aunque se trata de una celebración privada, todos los pericos podrán disfrutarla en directo a través de 3Cat y Espanyol Media.

Los presentadores de la gala serán los periodistas Ernest Riveras y Elia Danon, con la participación de Dani Ballart, Raquel Mateos, Xavier Muixí, Dani Balaguer y Oriol Vidal a lo largo de la noche.

La producción correrá a cargo de Televisió de Catalunya y el RCD Espanyol, con la colaboración de SONO y la propia Universitat de Barcelona, un lugar simbólico para el Club, ya que fue allí donde un grupo de estudiantes encabezados por Ángel Rodríguez fundaron el Espanyol en 1900.

Además, la Fundació RCDE inaugurará una exposición histórica en la Universitat de Barcelona que podrá visitarse durante toda la semana, a partir del 27 de octubre