El Espanyol celebra su aniversario donde todo empezó: "125 años de amor, pasión e historia"

"Somos familia, orgullo y resistencia", reza la letra de 'Amor Indestructible', la canción de Cris Juanico especial para el 125 aniversario del RCD Espanyol. Y vaya si lo es. El club celebró su gran fiesta por todo lo alto en la Universitat de Barcelona, el sitio donde todo nació un 28 de octubre del 1900 entre conversaciones de Angel Rodríguez y sus amigos.

La entidad blanquiazul dispuso del recinto, principalmente el Paraninfo, para un acto que tuvo tanto de emotivo como de memorable, pasando de manera certera por los momentos más épicos de su existencia: desde la publicación de la revista 'Los Deportes' anunciando el nacimiento de la 'Sociedad Española de Foot-ball' hace más de un siglo, hasta la actualidad de bonanza que viven los de Manolo González en LaLiga.

Alan Pace, presidente del Espanyol / Valenti Enrich

El preparador blanquiazul estuvo presente, igual que sus capitanes Leandro Cabrera, Pol Lozano, Javi Puado y Edu Expósito, además de grandes exfutbolistas de la entidad como Thomas N'Kono, Rafa Marañon, Pablo Zabaleta o Quique de Lucas, entre otros. "El Espanyol es una familia que hoy cumple 125 años de amor, de pasión y de historia. Y esperemos que sean muchos más", comentó Puado, en plena recuperación tras su lesión de rodilla de principios de octubre.

El club homenajeó a varios de sus protagonistas, incluidos los capitanes de todas sus categorías tanto masculinas como femeninas, además de un emotivo momento con el multicampeón de waterpolo y gran perico, Dani Ballart, invitando al escenario al socio #1 de la entidad, además del recuerdo a los que ya no están, con un aplauso en el 21' por la memoria de Dani Jarque, como se hace en el RCDE Stadium.

Pace junto a las autoridades invitadas / Valenti­ Enrich

También hizo acto de presencia Alan Pace, actual dueño y presidente del Espanyol, pletórico por pertenecer ahora a la historia blanquiazul: "Me siento muy orgulloso de poder estar aquí en una gran celebración como esta. Este club significa muchísimo para esta comunidad. Y poder ser parte de esto no se puede ni explicar con palabras... muy feliz".

Es una gran responsabilidad para mi ser el presidente de este club, justo en un año tan especial. Trabajaremos para seguir haciendo crecer al Espanyol y para intentar devolver a esta afición todo lo que nos da. También agradecer a todos los que durante tantos años han hecho grande a este club. Y no quiero olvidarme de los que no están con nosotros, pero que han dejado su huella por el Espanyol. Gracias a ellos miramos al futuro", añadió el propietario americano, que compartió con los expresidentes Daniel Sánchez Llibre y Joan Collet.

Yuste y Fort junto a Butragueño en la celebración del 125 aniversario del Espanyol / Valenti Enrich

El evento, transmitido por 'TV3' y los canales oficiales, contó con la asistencia de invitados como los vicepresidentes del FC Barcelona, Elena Fort y Rafa Yuste, o el director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, igual que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde Jaume Collboni.