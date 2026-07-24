Espanyol - CE Sabadell: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV y en directo

El RCD Espanyol y el CE Sabadell se dan cita en la Ciutat Esportiva Dani Jarque este sábado 25 de julio para disputar un partido de pretemporada amistoso. Después de disputar ambos un partido de preparación, pericos y arlequinats continúan con su puesta a punto antes de la competición con el objetivo de llegar a la primera jornada de liga en condiciones óptimas.

En el caso del Espanyol, el equipo de Manolo González goleó al Pau en el primer partido de pretemporada (4-0) para empezar con buen pie su preparación de estas semanas. A pesar de que todavía faltan piezas por incorporarse a la disciplina del conjunto perico, el técnico blanquiazul continúa afianzando su plantilla y busca ser competitivo antes de iniciar la competición.

El Espanyol y el Sabadell se medirán en un amistoso el 25 de julio / 'X'

Se medirán en un duelo complicado al Sabadell, que viene de conseguir el ascenso a Segunda División la pasada temporada. Los arlequinats disputaron un primer partido amistoso contra el Castellón con derrota por 2-0, pero eso no cambia los planes de preparación a un equipo con la moral con las nubes y que espera terminar de definir su plantilla antes del arranque de la competición oficial.

¿A qué hora es el Espanyol - CE Sabadell amistoso de pretemporada?

El partido entre Espanyol y CE Sabadell amistoso de pretemporada se disputará el próximo sábado 25 de julio a las 10:30 horas (CEST) en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

¿Dónde ver el Espanyol - CE Sabadell amistoso de pretemporada gratis por TV y en directo?

En España, el partido amistoso de pretemporada entre RCD Espanyol y CE Sabadell se podrá ver en abierto por TV a través de Esport3, el canal autonómico de Catalunya.

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