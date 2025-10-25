Espanyol y Catalunya, un vínculo incalculable e inseparable

Es difícil destacar en un lugar donde un gigante lo acapara todo. Eso es lo que le sucede al RCD Espanyol en Catalunya, donde lleva 125 años resistiendo a la adversidad incluso en su propia ciudad. Prueba de esa dificultad constante que afronta el club ha quedado patente esta misma semana, cuando la propia Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) faltaba al respeto a la entidad blanquiazul cambiándole el nombre por el de Espanyol de Cornellà. ‘Ahí tiene su estadio’, dirán algunos. Y no les falta razón. Pero cualquiera puede ser capaz de interpretar que el mensaje conlleva algo más profundo, conlleva el menosprecio a todo lo ajeno al FC Barcelona y sobre todo a aquello relacionado con el Espanyol.

Un origen muy catalán

Pero el vínculo entre el Espanyol y Catalunya no podría ser más estrecho, ya desde sus orígenes. Fundada por catalanes en las aulas de la UB, la entidad perica surgió de la idea de un grupo de estudiantes que quería crear un club en el que pudieran tener presencia jugadores tanto de Catalunya como españoles, a diferencia de lo que sucedía en los equipos fundados anteriormente en la ciudad, que tan solo aceptaban futbolistas extranjeros.

La visita institucional del RCD Espanyol a la Generalitat / RCD ESPANYOL

Muy acostumbrado a los desprecios en su tierra, el Espanyol ha sabido resistir y seguir representando a Catalunya, cueste lo que cueste, en el máximo nivel del fútbol nacional. De hecho, es el quinto equipo con más temporadas en Primera División (solo por detrás de Athletic, Real Madrid, Barcelona y Valencia) y el séptimo en la clasificación histórica de LaLiga, permitiendo a Catalunya disfrutar de dos equipos en el Top-10 de la competición.

Tamudo, máximo goleador catalán de LaLiga

Y por si fuera poco, el máximo goleador catalán de la historia de LaLiga no es otro que Raúl Tamudo, el mayor símbolo del RCD Espanyol. Por su parte, el experico Sergio García es el futbolista que más goles ha marcado y más veces ha representado a la selección catalana, siendo incluso capitán y seguido de Sergio González. Capdevila cierra el Top-5 de participaciones por detrás de Valdés y Xavi Hernández.

Tamudo, celebrando un gol / Espanyol

Ya en datos más actuales, tres de los cuatro capitanes pericos son catalanes (Puado, Edu Expósito y Pol Lozano) y 12 de los 25 futbolistas de la primera plantilla (el 50%) han nacido en Catalunya. Además, la entidad blanquiazul lleva tres temporadas consecutivas (incluida la de Segunda División) siendo el club catalán con más abonados (32.000 en la presente 25/26).

Pionero en fútbol femenino

Pero el Espanyol no solo destaca en el fútbol masculino, sino que fue en su día el máximo representante catalán del fútbol femenino, cuyo equipo se fundó en 1970. Antes de que el FC Barcelona acaparara todo el foco en la Liga F con su decidida apuesta por el fútbol femenino, el Espanyol era el máximo exponente del territorio -e incluso de España- y disfrutaba de siete títulos nacionales, incluido un doblete de Liga y Copa en 2006 que celebró en una pionera rúa conjunta con el masculino, ganador de la Copa del Rey. De hecho, algunas de las mejores jugadoras del mundo actualmente salieron del Espanyol, como Alexia Putellas o Marta Torrejón.

El Espanyol masculino y femenino, durante la celebración conjunta de 2006 / Carlos Mira - RCDE

También podemos hablar de simbología, del color blanquiazul que representa al Espanyol, en honor -según el historiador Juan Segura Palomares- al almirante de la corona catalanoaragonesa Roger de Llúria, o del himno actual de la entidad: “I de Catalunya glòria”. Pero más allá de los detalles a priori menores, el Espanyol se ha erigido en gran parte de su historia en el club que más ha ayudado al resto de entidades catalanas a nivel deportivo e incluso cediendo sus instalaciones.

Apoyo a clubes catalanes

El caso más destacado es el del Girona, con quien se ha generado en los últimos años un absurdo debate sobre cuál es el segundo club de Catalunya. “Quería destacar que, durante mi presidencia en el Girona, con un límite salarial muy limitado, el único equipo que nos quiso ayudar fue el RCD Espanyol y su entonces presidente, Joan Collet, que nos cedió jugadores a un coste muy barato”. Estas fueron las palabras hace un tiempo de Francesc Rebled, quien fuera presidente del Girona. Y en la misma línea se pronunciaría el exdirectivo del Sabadell Ignasi Luquez, quien aseguró que tuvo “muy buen entendimiento con el Espanyol”.

Si analizamos ejemplos más recientes, el Espanyol -en un acuerdo con la Federació Catalana de Futbol- reactivó el pasado mes de enero la campaña ‘Feel The Colours’ con la intención de remarcar su compromiso con el fútbol de Catalunya, regalando 30 entradas para un partido a todos y cada uno de los clubes catalanes. “Con esta iniciativa, el club blanquiazul sigue tejiendo una conexión directa con los clubes que son el motor del fútbol catalán. Con acciones así, el Espanyol se consolida como un club referente en la colaboración con el fútbol territorial, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del deporte catalán”, aseguraba en su día la entidad.

'Catalunya es más que dos colores'

Pero dicha campaña comenzó realmente en 2023, cuando en un 'spot' de la Generalitat para promocionar el territorio se aseguró -con el mismo lema- que el color de la marca turística de Barcelona era el azulgrana y se vinculó a Catalunya únicamente con el FC Barcelona. El Espanyol respondió bajo el lema ‘More than two colours’ (Catalunya es más que dos colores), una iniciativa que fue secundada por la gran mayoría del resto de clubes catalanes en redes sociales, reivindicando su espacio -por pequeño que sea- en Catalunya.

Además de dignificar la Copa Catalunya (6 trofeos), también organizó en marzo el torneo inclusivo ‘Nostra Catalunya Sense Límits’, inspirado en la Copa Nostra Catalunya creada por el club en 1975 para disputar amistosos de verano entre equipos catalanes; mientras que cada 11 de septiembre y cada 23 de abril representa con orgullo a su tierra en dos de los días más importantes del año en Catalunya.

Àngel Fortuño y Rubén Sánchez, durante la Diada de Catalunya / Carlos Mira - RCDE

Dos fechas señaladas

De hecho, en la última Diada de Sant Jordi lanzó la campaña ‘125 años plantando cara al dragón’ y en la pasada Diada de Catalunya reafirmó “su compromiso con el país, con la sociedad y con el respeto a las tradiciones que forman parte de su historia”.

Otras iniciativas que ha llevado a cabo recientemente el Espanyol en favor de la sociedad catalana tienen que ver con la donación de sangre (récord en Catalunya de donación de plasma en un día), la recogida de juguetes para los más pequeños, la colaboración año tras año con La Marató o la recaudación de material y comida para las protectoras de animales de Catalunya.