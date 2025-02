El Espanyol, cara a cara contra su peor versión a domicilio

Con la derrota del Espanyol frente a La Real Sociedad por 2 a 1 en la jornada 23 de La Liga el conjunto perico se convierte en el peor visitante de la liga. Solamente ha conseguido tres puntos de 33 posibles actuando como visitante y lo más preocupante es que todavía no ha estrenado el triunfo fuera de casa.

Con esta derrota el Espanyol pierde el logro de invicto en lo que iba de 2025. Dos triunfos ante el Valladolid y el Real Madrid y dos empates frente a Leganés y Sevilla hacían ser optimista al aficionado perico. Mes y medio sin sufrir derrotas que acaba en Anoeta y podría continuar la próxima jornada de liga contra el Athletic en el RCDE Stadium.

Además del conjunto catalán, esta mala dinámica fuera de casa la encontramos también en Valladolid y Valencia. Por lo que hace al equipo pucelano, tres puntos de 36 posibles donde a diferencia del Espanyol, ellos si han conseguido registrar una victoria. Mientras tanto, el conjunto ché tampoco suma ningún triunfo, en once partidos suma cuatro empates y siete derrotas.

Un registro preocupante

Dos empates y nueve derrotas en lo que va de la temporada 2024-25 como visitante. Este registro coloca esta temporada como la séptima peor temporada de la historia perica en cuanto a resultados fuera de casa. Desde la temporada 1977-78 que el Espanyol no completaba una etapa tan perdedora , once derrotas en once partidos para convertirse en la peor temporada de su historia junto a la 35/36 y la 63/64 con el mismo registro. El objetivo ahora está en deshacerse de la etiqueta de ser los peores en la liga en cuanto a rendimiento fuera de casa.

Como Local

Hace mucho frío fuera de Cornellà-El Prat. En cuanto a registros de local la cosa cambia mucho. En el RCDE Stadium el Espanyol en doce partidos como local tiene un balance positivo, seis victorias, tres empates y tres derrotas. Su estadio y su afición se ha convertido en su mayor fortaleza que asegura su tan necesitada salvación. El club perico se sitúa decimosexto empatado a puntos con el Leganés y a dos puestos por encima de la salvación con únicamente un punto de diferencia. Si quiere la permanencia, necesita seguir el ritmo como local y cambiar la mentalidad en los partidos fuera de casa.