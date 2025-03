El Espanyol cancela un amistoso previsto contra su filial

El RCD Espanyol ha decidido finalmente no disputar este jueves un partido previsto inicialmente frente a su filial que hubiese servido para no perder el ritmo competitivo y como recuperación tras la Copa Catalunya ante el FC Barcelona en una semana de parón internacional.

El club blanquiazul, tras la incertidumbre sobre la disputa de la Copa Catalunya, decidió programar un amistoso frente a su filial. Y es que a poco más de 48 horas antes de que se disputase la semifinal frente al Barça, el club azulgrana solicitó el aplazamiento.

Tanto el RCD Espanyol como la Federació Catalana de Futbol se negaron, al existir muy poco tiempo de margen y al haberse escogido la fecha (19 de marzo) que previamente había solicitado el FC Barcelona.

Amistoso cancelado

No obstante, pasase lo que pasase con el duelo del miércoles (que al final sí se jugó), el club blanquiazul tenía previsto disputar este jueves por la mañana un partidillo de entrenamiento frente al Espanyol B en el RCDE Stadium. En caso de no haberse disputado la Copa Catalunya, el amistoso hubiese servido para que el primer equipo no perdiese ritmo competitivo en una semana de parón internacional y para que el filial preparase el supuesto duelo aplazado del torneo catalán.

Según pudo saber SPORT, una vez hubo reafirmación sobre la disputa del encuentro ante el Barça, el club blanquiazul decidió cancelar el partido entre los de Manolo González y los de Víctor Cea. La plantilla del primer equipo tendrá descanso hasta el próximo lunes, cuando se ejercitará a las 10.30 horas en la Dani Jarque.