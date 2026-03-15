El Espanyol cae en Mallorca tras otro escándalo arbitral

No está teniendo suerte el Espanyol con los arbitrajes. El equipo perico, que terminó con un jugador menos, protestó con razón el tanto del empate de Pablo Torre, ya que hubo una clara falta previa de Samú Costa sobre Urko. Ya en los minutos finales, el Mallorca completó la remontada y neutralizó el inicial tanto de Pickel.

Sumidos en una preocupante dinámica de resultados, el conjunto perico visitaba Son Moix con la necesidad imperiosa de volver a sumar de tres y frenar la sangría. Para ello, Manolo González optó por introducir dos cambios respecto al once que presentó ante el Oviedo, con las novedades de Pickel y Edu Expósito en el centro del campo.

En los primeros minutos reinó la igualdad, con ambos equipos todavía buscando sensaciones sobre el terreno de juego. El Espanyol se mostraba bien plantado, aunque apenas lograba generar peligro en las transiciones durante el primer cuarto de hora del encuentro. El duelo avanzaba sin grandes novedades hasta que Dmitrovic protagonizó un auténtico milagro bajo palos con una doble parada, primero a Mateo Joseph y después a Valjent, en un saque de esquina pasado el ecuador del primer tiempo.

Ese susto despertó por completo al equipo perico, que avisó con un gol de Kike García anulado por fuera de juego tras una definición de gran calidad. Apenas unos minutos después, el ‘obrero del gol’ volvió a rozar el primero, pero su remate de cabeza desde dentro del área fue detenido por Leo Román. La mejora del Espanyol era evidente y llegó el premio.

A diez minutos del descanso, Dolan condujo una rápida transición y puso un centro medido para que Pickel, llegando desde segunda línea, rematara con el exterior para adelantar a los pericos (0-1). Pero el fútbol cambia muy rápido. Tras el paso por los vestuarios, Pickel pasó de héroe a villano después de ver la tarjeta roja por una dura entrada a Mascarell.

A partir de ese momento, el Mallorca se volcó y Manolo introdujo a Miguel Rubio para intentar resistir las embestidas del equipo local. Pero no fue suficiente. Pablo Torre recogió un balón en la frontal y su disparo se coló con mucha fortuna tras tocar en la zaga perica (1-1). Y no sin polémica. El colegiado del encuentro, Ricardo de Burgos, revisó la acción en el monitor del VAR por una clara falta previa de Samú Costa sobre Urko, pero incomprensiblemente decidió mantener su decisión inicial.

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Sin embargo, el golpe fue aún mayor. Ya en el tramo final del encuentro, Samú Costa recibió un fantástico envío de Mascarell y definió al primer palo para completar la remontada (2-1). Derrota muy dolorosa del Espanyol que sigue sin ganar en este 2026.