El Espanyol buscará la estabilidad en Primera: "Hemos pasado de la UVI a la planta"

Tras finalizar el curso con el ascenso a Primera División, el CEO del Espanyol, Mao Ye, y el director deportivo, Fran Garagarza, comparecieron en rueda de prensa para analizar todos los detalles de una temporada llena de obstáculos que ha acabado con el regreso a la máxima categoría del fútbol español.

En primer lugar, Mao Ye realizó una pequeña valoración: "Hemos finalizado la temporada con el objetivo logrado, pero no podemos hablar de éxito, sino que hemos recuperado el examen que suspendimos la campaña anterior. No ha sido fácil, hemos necesitado compromiso y lucha y, por ello, quiero agradecer a todos los que han sumado, jugadores, entrenadores, trabajadores y sobre todo a la afición. Empezamos una nueva temporada de cero, que será difícil, y con el objetivo de seguir trabajando para consolidar al club en Primera División".

Mao Ye, CEO del Espanyol, en rueda de prensa / Javi Ferrándiz

Al ser preguntado por la poca inversión de la propiedad, el CEO 'perico' afirmó que "nunca ha habido desinversión". "Al revés, sin la apuesta del grupo Rastar no se hubiera logrado el objetivo. Y el departamento financiero sabe que nos llega ayuda económica constantemente. Pero no tenemos recursos ilimitados", agregó.

Sobre el rumbo del club y una posible venta, Mao Ye indició que "en una sociedad anónima puede haber cambio de propiedad, pero yo me dedico a la gestión y no pinto nada entre comprador y vendedor", mientras recalcó que "mentir no he mentido nunca" y apuntó a la posibilidad de realizar una "ampliación de capital" por parte de la propiedad.

Asimismo, el CEO del Espanyol explicó que los nuevos ingresos por jugar en Primera irán destinados al campo: "Todo el incremento de ingresos irá al terreno de juego. La estructura de club será la misma que en Segunda, porque se mantuvo tras el descenso, así que el aumento de ingresos será para la plantilla".

Por su parte, Fran Garagarza también empezó la rueda de prensa analizando la temporada: "Volvemos a donde debemos tras un curso duro, largo y exigente. Hemos pasado de la UVI a la planta. A remarcar la suma de todos, ya que no hubiera sido posible sin ellos". El director deportivo no se centró tan solo en el ascenso del primer equipo masculino, sino que destacó el papel del femenino, del filial y del juvenil 'perico'. Asimismo, explicó que en "una situación de grandes dificultades, de límites económicos, tenemos que hacer una buena gestión, un plan estratégico y es imprescindible conectar y emocionar a la afición".

En cuanto a los refuerzos en la plantilla, Garagarza apuntó que "no es fácil definir la cantidad de movimientos, pero es obvio que hay que hacer movimientos". "Nos toca buscar estabilidad, no podemos ser un club ascensor y tenemos que trabajar duro para subir un peldaño más", añadió.

Por los nombres propios del mercado 'perico', el director deportivo señaló que Martin Braithwaite "es un jugador muy importante para nosotros y hemos logrado sacar su mejor versión", pero no dio pistas sobre su futuro. Además, desde el club apuntaron sobre Joselu que "el Madrid tienen una cláusula hasta el 30 de junio y está en sus manos ejecutarla".

Otros de nombres que parece tener varias ofertas para salir es el guardameta Joan García. Respecto a esto, Fran Garagarza manifestó que "con el ascenso su cláusula ha incrementado y le da fortaleza al club". Además, confirmó el adiós de Keita Balde y negó haber recibido ofertas por el héroe del ascenso, Javi Puado.