El Espanyol busca su primera victoria de 2026 en Mestalla

El Espanyol aterriza en Mestalla con una fotografía de la temporada que invita a soñar. Los pericos llegan instalados en la quinta plaza con 34 puntos en 20 jornadas, un registro que habla de regularidad y de una identidad competitiva que, lejos de encogerse en escenarios exigentes, se ha fortalecido cuando toca viajar. Enfrente espera un Valencia al límite, cuarto por la cola y al que solo le sirve la victoria.

El buen momento perico

La clasificación sostiene el relato y también lo matiza. El Espanyol se mantiene en puestos europeos, pero llega a la cita tras una secuencia reciente que le ha dejado asuntos pendientes en el RCDE Stadium. El derbi ante el Barcelona se escapó con un 0-2, y el último compromiso liguero terminó con una derrota por 0-2 ante el Girona en un partido cargado de tensión y polémica por dos penaltis en los tiempos añadidos y los botellazos de la afición a Gazzaniga. Entre medias, los blanquiazules rescataron un punto en el Ciutat de València, 1-1 ante el Levante, con el gol de Carlos Romero antes de una respuesta inmediata del rival.

Esa pequeña curva no borra, sin embargo, el rasgo más diferencial del Espanyol en el curso: su rendimiento como visitante. El balance fuera de casa es de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, y además encadena cuatro salidas ligueras sin perder, una inercia que se explica por su capacidad para vivir cómodo en partidos de detalle y por una madurez competitiva que no siempre se compra en el mercado.

Plaga de lesiones en Valencia

El Valencia, por su parte, afronta el partido con la urgencia de sumar para aliviar una situación delicada. El conjunto de la capital del Turia es decimoséptimo con 20 puntos, apenas uno por encima del descenso, un dato que explica el clima de máxima presión que se vive cada semana en Mestalla. Aun así, los ché llegan con el ánimo reforzado tras su último triunfo en casa del Getafe (0-1) y con una realidad clara como punto de apoyo, ya que de las cuatro victorias que han conseguido en el campeonato, tres han sido en casa.

César Tárrega despeja un balón en el Coliseum durante el Getafe - Valencia de LaLiga EA Sports / LALIGA

La previa, además, queda marcada por un parte de bajas que castiga especialmente a la línea defensiva. Mouctar Diakhaby continúa fuera tras pasar por el quirófano, César Tárrega es baja por lesión, Thierry Rendall no está disponible y José Gayà debe cumplir sanción. Un escenario que condiciona los planes de Carlos Corberán y que obliga a hacer reajustes que pueden salirles caros al conjunto ché.

Los resultados, a favor

En medio de ese terremoto, el Espanyol buscará castigar cualquier fisura en la zaga valencianista para llevarse tres puntos que refuercen su quinta plaza. Pero también llega con bajas sensibles como la del capitán Javi Puado, que tiene roto el cruzado, y la de Omar El Hilali, que cumple sanción por acumulación de tarjetas.

Noticias relacionadas

El precedente, sin embargo, favorece a los pericos, ya que el Valencia no gana al Espanyol en competición liguera en Mestalla desde 2019/20. Aun así, el 1-1 polémico de la jornada 37 de 2022/23, que selló matemáticamente el último descenso blanquiazul, todavía escuece a los aficionados pericos.