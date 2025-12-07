El Espanyol busca dejar atrás el desastre copero

Necesita el Espanyol olvidar cuanto antes el varapalo vivido en la Copa del Rey. Pese al buen arranque de temporada, la decepción inundó a los aficionados pericos con la eliminación en el torneo del 'KO' después de perder por la mínima contra el Atlético Baleares, equipo de Segunda Federación. El propio Manolo González calificó este temprano adiós de la competición como "una cagada gorda", y bien seguro buscarán pasar página para volver a la buena dinámica de los partidos anteriores.

Para dejar atrás este episodio, el equipo blanquiazul tiene este domingo una oportunidad de demostrar que la eliminación en Copa fue un simple accidente. El Espanyol recibe en el RCDE Stadium al Rayo Vallecano en un duelo directo por las plazas europeas con la intención sobre todo de reencontrar sensaciones y seguir sumando en el campeonato liguero. Una semana más, dentro del vestuario siguen pensando en la permanencia, pero el sueño de Europa espera en el horizonte.

En estos momentos, los de Manolo González continúan afianzados en la sexta posición de la tabla con 24 puntos, los mismos que el Betis, quinto clasificado, y con cuatro más que el Getafe, que se encuentra en la séptima plaza. Tras haber disputado 14 jornadas de Liga, podemos calificar el rendimiento del Espanyol como más que notable, a pesar del importante borrón de la Copa del Rey. Tampoco se sitúa lejos su rival este domingo, pues los madrileños están novenos con 17 puntos.

Tiene buen recuerdo el equipo blanquiazul de sus enfrentamientos con el Rayo. Sin ir más lejos, el curso pasado fue capaz de ganar los dos duelos directos, con victoria por la mínima en el RCDE Stadium y goleada en Vallecas. Es por el ello que el Espanyol buscará alagar la racha de dos victorias (Sevilla y Celta de Vigo) y seguir construyendo un fortín junto a su gente. Eso sí, aunque los de Iñigo Pérez encadenan cuatro jornadas sin ganar, son un rival muy peligroso con jugadores de mucho nivel.

Hay algunas dudas en la alineación que presentará Manolo González para sacar los tres puntos ante el Rayo Vallecano. Tras la decepción en la Copa del Rey, varios jugadores de la 'unidad B' salieron señalados y todo apunta a que el técnico gallego contará de nuevo con sus hombres de confianza. Volverán Cabrera, Pol Lozano, Dmitrovic, Omar El Hilali, Carlos Romero, Dolan y Roberto Fernández respecto al once del pasado jueves contra el Atlético Baleares. Todo preparado para olvidar el accidente copero.