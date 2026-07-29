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Espanyol - Burnley en directo: Sigue el partido de pretemporada en vivo hoy

Sigue en directo el partido de pretemporada del Espanyol

Urko González, con ganas de enfrentarse al Sabadell en la pretemporada del Espanyol

Urko González, con ganas de enfrentarse al Sabadell en la pretemporada del Espanyol / RCD ESPANYOL

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Xavi Turu

Última hora y resultado en vivo del Burnley - Espanyol de pretemporada.

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