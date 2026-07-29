En directo
FÚTBOL
Espanyol - Burnley en directo: Sigue el partido de pretemporada en vivo hoy
Sigue en directo el partido de pretemporada del Espanyol
Xavi Turu
Última hora y resultado en vivo del Burnley - Espanyol de pretemporada.
Espanyol – Burnley
Vamos a ver cómo afronta este partido el conjunto blanquiazul en este primer test de pretemporada a nivel internacional. Los de González jugaron ante Olot, Sabadell y Pau FC, y ahora toca hacer esta pequeña gira por tierras inglesas.
Espanyol – Burnley
¡¡Menos de quince minutos para que empiece el partido en Turf Moor!!
Espanyol – Burnley
Esta fue la llegada del conjunto perico a Blackburn para jugar su partido amistoso de pretemporada.No os perdáis todos los detalles de la pretemporada y del mercado de fichajes del Espanyol, aquí.
Espanyol – Burnley
Fotografía a pocos minutos de empezar el partido.
¡XI para el Burnley!
Estos serán los futbolistas que arranquen de inicio por parte del cuadro inglés.
¡XI para el Espanyol!
El conjunto de Manolo González sale con estos jugadores al terreno de juego para este partido de preparación.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos este partido de pretemporada que jugará el Espanyol ante el Burnley. La contienda empieza a las 20:45 horas en el Turf Moor de Inglaterra.
- Inés García no da crédito con las vacaciones de Lamine Yamal: 'Me voy a dar un masaje y me encuentro esto
- Oficial: Ya hay parte médico de la lesión de Rodri
- Tras el 'no' de Dembélé, ofensiva por Luis Díaz en Arabia
- Para el padre de Lamine Yamal, el triunfo de su hijo puede convertirse en una fuente de autoestima, reconocimiento social e incluso de sentido vital
- El cambio físico de Dro ilusiona al PSG
- La estrategia del Barça para definir el futuro de Ferran Torres
- El Cuti Romero se la juega por el Barça y congela su llegada al Inter
- Kroupi, 'como loco' para fichar por el Barça